https://ria.ru/20201202/tramp-1587364510.html
Штайнмайер считает, что НАТО не "выдержала бы Трампа еще четыре года"
Штайнмайер считает, что НАТО не "выдержала бы Трампа еще четыре года"
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сомневается в том, что НАТО выдержала бы еще четыре года президентства в США Дональда Трампа. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:02
2020-12-02T16:02
2020-12-02T16:20
франк-вальтер штайнмайер
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джо байден
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выборы президента сша — 2020
нато
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сомневается в том, что НАТО выдержала бы еще четыре года президентства в США Дональда Трампа."Прямо говоря: я не знаю, выдержала бы НАТО еще четыре года Трампа", - заявил Штайнмайер в интервью еженедельнику Die ZEIT.На прошедших в Штатах 3 ноября президентских выборах, по предварительным данным, победил не Трамп, а Джо Байден. Трамп не признает поражения на выборах президента и оспаривает результаты в ряде штатов.
https://ria.ru/20201202/bayden-1587288575.html
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франк-вальтер штайнмайер, дональд трамп, джо байден, сша, нато, германия, в мире