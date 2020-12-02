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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201202/tramp-1587364510.html
Штайнмайер считает, что НАТО не "выдержала бы Трампа еще четыре года"
Штайнмайер считает, что НАТО не "выдержала бы Трампа еще четыре года"
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сомневается в том, что НАТО выдержала бы еще четыре года президентства в США Дональда Трампа. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:02
2020-12-02T16:20
франк-вальтер штайнмайер
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джо байден
сша
выборы президента сша — 2020
нато
германия
в мире
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сомневается в том, что НАТО выдержала бы еще четыре года президентства в США Дональда Трампа."Прямо говоря: я не знаю, выдержала бы НАТО еще четыре года Трампа", - заявил Штайнмайер в интервью еженедельнику Die ZEIT.На прошедших в Штатах 3 ноября президентских выборах, по предварительным данным, победил не Трамп, а Джо Байден. Трамп не признает поражения на выборах президента и оспаривает результаты в ряде штатов.
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франк-вальтер штайнмайер, дональд трамп, джо байден, сша, нато, германия, в мире

Штайнмайер считает, что НАТО не "выдержала бы Трампа еще четыре года"

16:02 02.12.2020 (обновлено: 16:20 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сомневается в том, что НАТО выдержала бы еще четыре года президентства в США Дональда Трампа.
"Прямо говоря: я не знаю, выдержала бы НАТО еще четыре года Трампа", - заявил Штайнмайер в интервью еженедельнику Die ZEIT.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
10:32Выборы президента США — 2020
Байден заявил, что принес пользу, помешав Трампу остаться на посту
На прошедших в Штатах 3 ноября президентских выборах, по предварительным данным, победил не Трамп, а Джо Байден. Трамп не признает поражения на выборах президента и оспаривает результаты в ряде штатов.
 
Выборы президента США — 2020Франк-Вальтер ШтайнмайерДональд ТрампДжо БайденСШАНАТОГерманияВ мире
 
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