https://ria.ru/20201202/telo-1587286075.html

В Челябинской области на свалке нашли тело младенца в обувной коробке

В Челябинской области на свалке нашли тело младенца в обувной коробке

Следственные органы в Челябинской области выясняют обстоятельства смерти младенца, тело которого нашли на полигоне твердых бытовых отходов, сообщило в среду... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:20

2020-12-02T10:20

2020-12-02T10:20

сосновский район

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Следственные органы в Челябинской области выясняют обстоятельства смерти младенца, тело которого нашли на полигоне твердых бытовых отходов, сообщило в среду следственное управление СКРФ по региону.По данным СУСК, днем 1 декабря рабочим сортировочного комплекса на полигоне ТБО (Сосновский район) в обувной коробке обнаружено тело младенца."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СУСК.

https://ria.ru/20201127/telo-1586554089.html

сосновский район

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сосновский район, челябинская область, происшествия