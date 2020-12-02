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В Челябинской области на свалке нашли тело младенца в обувной коробке
В Челябинской области на свалке нашли тело младенца в обувной коробке
Следственные органы в Челябинской области выясняют обстоятельства смерти младенца, тело которого нашли на полигоне твердых бытовых отходов, сообщило в среду... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:20
2020-12-02T10:20
сосновский район
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Следственные органы в Челябинской области выясняют обстоятельства смерти младенца, тело которого нашли на полигоне твердых бытовых отходов, сообщило в среду следственное управление СКРФ по региону.По данным СУСК, днем 1 декабря рабочим сортировочного комплекса на полигоне ТБО (Сосновский район) в обувной коробке обнаружено тело младенца."По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СУСК.
https://ria.ru/20201127/telo-1586554089.html
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сосновский район, челябинская область, происшествия

В Челябинской области на свалке нашли тело младенца в обувной коробке

10:20 02.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Следственные органы в Челябинской области выясняют обстоятельства смерти младенца, тело которого нашли на полигоне твердых бытовых отходов, сообщило в среду следственное управление СКРФ по региону.
По данным СУСК, днем 1 декабря рабочим сортировочного комплекса на полигоне ТБО (Сосновский район) в обувной коробке обнаружено тело младенца.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СУСК.
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