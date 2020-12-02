https://ria.ru/20201202/tadzhikistan-1587328728.html

Путин отметил роль Таджикистана в сдерживании угроз из сопредельных стран

Путин отметил роль Таджикистана в сдерживании угроз из сопредельных стран

Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль Таджикистана в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран: проникновение наркотиков, террористов. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:27

2020-12-02T13:27

2020-12-02T13:27

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владимир путин

таджикистан

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль Таджикистана в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран: проникновение наркотиков, террористов."Хочу отметить особую роль Таджикистана в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран. Имею в виду, конечно, проникновение наркотиков, террористов. Здесь Таджикистан выполняет огромную позитивную работу. Будем вместе с вами это делать и дальше, помогая, в том числе, с использованием наших возможностей, той военной структуры российской, которая находится на территории Таджикистана", - сказал он на саммите ОДКБ.

https://ria.ru/20201005/putin-1578215037.html

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одкб, владимир путин, таджикистан, в мире