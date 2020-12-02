https://ria.ru/20201202/tadzhikistan-1587328728.html
Путин отметил роль Таджикистана в сдерживании угроз из сопредельных стран
Путин отметил роль Таджикистана в сдерживании угроз из сопредельных стран
Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль Таджикистана в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран: проникновение наркотиков, террористов. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:27
2020-12-02T13:27
2020-12-02T13:27
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил особую роль Таджикистана в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран: проникновение наркотиков, террористов."Хочу отметить особую роль Таджикистана в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран. Имею в виду, конечно, проникновение наркотиков, террористов. Здесь Таджикистан выполняет огромную позитивную работу. Будем вместе с вами это делать и дальше, помогая, в том числе, с использованием наших возможностей, той военной структуры российской, которая находится на территории Таджикистана", - сказал он на саммите ОДКБ.
https://ria.ru/20201005/putin-1578215037.html
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одкб, владимир путин, таджикистан, в мире