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Совфед одобрил законы об отставке судей из-за иностранного гражданства
Совфед одобрил законы об отставке судей из-за иностранного гражданства
Совет Федерации в среду на заседании одобрил законы, согласно которым судьи могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ или приобретении... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:21
2020-12-02T10:21
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации в среду на заседании одобрил законы, согласно которым судьи могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ или приобретении иного, а также если совершили порочащий честь поступок.Законы накануне были рекомендованы к одобрению профильным комитетом Совфеда по конституционному законодательству. Изменения были подготовлены в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.Законы предусматривают, что полномочия председателя Конституционного суда, его заместителя и судей КС, председателя Верховного суда, его заместителей и других судей, а также председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военного кассационного суда, военного апелляционного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае "совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи".Также полномочия могут быть прекращены в случае нарушения антикоррупционного законодательства, прекращения гражданства РФ, приобретения иного гражданства, а также нарушения судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета и вклады за рубежом.Помимо этого, предусматривается, что все конституционные (уставные) суды субъектов РФ будут упразднены до 1 января 2023 года. Со дня вступления законов в силу эти суды не принимают новые дела к производству, а рассмотрение дел, принятых к производству до дня вступления в силу закона, должно быть завершено, и решения по ним должны быть приняты не позднее 1 января 2023 года.Законы поступают на подпись президенту.
https://ria.ru/20201109/ombudsmen-1583761075.html
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совет федерации рф, политика

Совфед одобрил законы об отставке судей из-за иностранного гражданства

10:21 02.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации в среду на заседании одобрил законы, согласно которым судьи могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ или приобретении иного, а также если совершили порочащий честь поступок.
Законы накануне были рекомендованы к одобрению профильным комитетом Совфеда по конституционному законодательству. Изменения были подготовлены в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.
Законы предусматривают, что полномочия председателя Конституционного суда, его заместителя и судей КС, председателя Верховного суда, его заместителей и других судей, а также председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военного кассационного суда, военного апелляционного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае "совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи".
Также полномочия могут быть прекращены в случае нарушения антикоррупционного законодательства, прекращения гражданства РФ, приобретения иного гражданства, а также нарушения судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета и вклады за рубежом.
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Помимо этого, предусматривается, что все конституционные (уставные) суды субъектов РФ будут упразднены до 1 января 2023 года. Со дня вступления законов в силу эти суды не принимают новые дела к производству, а рассмотрение дел, принятых к производству до дня вступления в силу закона, должно быть завершено, и решения по ним должны быть приняты не позднее 1 января 2023 года.
Законы поступают на подпись президенту.
 
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