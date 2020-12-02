https://ria.ru/20201202/sputnik-1587275188.html

Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили

Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили

Четыре российских спутника для исследования земной ионосферы планируется запустить парами в 2021 и 2024 годах, создание аппарата для наблюдения Солнца... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T09:05

2020-12-02T09:05

2020-12-02T11:02

анатолий петрукович

земля

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

роскосмос

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Четыре российских спутника для исследования земной ионосферы планируется запустить парами в 2021 и 2024 годах, создание аппарата для наблюдения Солнца приостановлено из-за нехватки финансирования, заявил в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.Ранее из материалов Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса"), размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что первые две "Ионосферы" планируется запустить в 2021 году с космодрома Восточный на отдельной ракете-носителе "Союз-2", а не вместе с метеорологическим аппаратом "Метеор-М", как намечалось ранее. В настоящее время у России нет своих спутников для наблюдения Солнца."Надеемся, что в 2021 году полетят два спутника "Ионосфера" для изучения воздействия Солнца на земную ионосферу, и в 2024 году – еще два. С ними должен был полететь аппарат "Зонд" для наблюдения Солнца, но сейчас работы по нему приостановлены из-за нехватки финансирования", - сказал Петрукович.По его словам, это очень плохо, потому что все данные по Солнцу и межпланетной среде, которые нужны российским ученым для прогнозов, - американские."Всего же в мире прямо сейчас работают десятки космических аппаратов, наблюдающих, как мы говорим, космическую погоду. Для науки, может быть, все равно, она интернациональна, а вот для прогнозов хотелось бы иметь свой минимум, чтобы ни от кого не зависеть", - пояснил Петрукович.Спутники "Ионосфера" будут измерять динамику ионосферы Земли, магнитные и электрические поля вблизи Земли, а также потоки протонов и электронов на высоте порядка 800 километров.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201202/solntse-1587264342.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/vspyshka-1587054557.html

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анатолий петрукович, земля, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, роскосмос