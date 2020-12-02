Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/sovfed-1587334910.html
Совфед приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов
Совфед приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов
Совет Федерации одобрил в среду закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:48
2020-12-02T13:48
жкх
совет федерации рф
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_166223712e88623cca6bd2766dc6b389.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года.Согласно действующему законодательству, размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.Как отмечается в пояснительной записке, закон согласуется с предложенной правительством инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.Ранее планировалось проиндексировать фонд оплаты труды помощников сенаторов и депутатов с 1 октября 2021 года на четыре процента.В профильном комитете отмечают, что объём бюджетных ассигнований, которые не будут потрачены в связи с приостановкой индексации, составит в 2021 году 38 миллионов рублей из расчета на три месяца, в 2022 году 147 миллионов рублей из расчёта на год.
https://ria.ru/20201125/zakon-1586257635.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/pensii-1586018330.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_e596ebf5448f77d73ebd031291848645.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, совет федерации рф, госдума рф, общество

Совфед приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов

13:48 02.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года.
Согласно действующему законодательству, размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 13:59
Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
Как отмечается в пояснительной записке, закон согласуется с предложенной правительством инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.
Ранее планировалось проиндексировать фонд оплаты труды помощников сенаторов и депутатов с 1 октября 2021 года на четыре процента.
В профильном комитете отмечают, что объём бюджетных ассигнований, которые не будут потрачены в связи с приостановкой индексации, составит в 2021 году 38 миллионов рублей из расчета на три месяца, в 2022 году 147 миллионов рублей из расчёта на год.
Пенсия - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 08:26
Стал известен размер индексации пенсий в 2021 году
 
ЖКХСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Мурашко сообщил о планах увеличить производство вакцины "Спутник V"
17:40В Германии оценили регистрацию вакцины Pfizer и BioNTech в Британии
17:39Названы семь симптомов "затяжного" COVID-19
17:35На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников
17:31Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19
17:30Названы настройки, без которых нельзя использовать WhatsApp
17:29Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
17:21Ученые объяснили, почему люди теряют бдительность после алкоголя
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
Лента новостейМолния