https://ria.ru/20201202/sovfed-1587334910.html

Совфед приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов

Совфед приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов

Совет Федерации одобрил в среду закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:48

2020-12-02T13:48

2020-12-02T13:48

жкх

совет федерации рф

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_166223712e88623cca6bd2766dc6b389.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года.Согласно действующему законодательству, размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.Как отмечается в пояснительной записке, закон согласуется с предложенной правительством инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.Ранее планировалось проиндексировать фонд оплаты труды помощников сенаторов и депутатов с 1 октября 2021 года на четыре процента.В профильном комитете отмечают, что объём бюджетных ассигнований, которые не будут потрачены в связи с приостановкой индексации, составит в 2021 году 38 миллионов рублей из расчета на три месяца, в 2022 году 147 миллионов рублей из расчёта на год.

https://ria.ru/20201125/zakon-1586257635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/pensii-1586018330.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, совет федерации рф, госдума рф, общество