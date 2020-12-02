https://ria.ru/20201202/sovfed-1587334910.html
Совфед приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов
Совфед приостановил индексацию окладов помощников сенаторов и депутатов
Совет Федерации одобрил в среду закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:48
2020-12-02T13:48
2020-12-02T13:48
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы до 1 января 2022 года.Согласно действующему законодательству, размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.Как отмечается в пояснительной записке, закон согласуется с предложенной правительством инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.Ранее планировалось проиндексировать фонд оплаты труды помощников сенаторов и депутатов с 1 октября 2021 года на четыре процента.В профильном комитете отмечают, что объём бюджетных ассигнований, которые не будут потрачены в связи с приостановкой индексации, составит в 2021 году 38 миллионов рублей из расчета на три месяца, в 2022 году 147 миллионов рублей из расчёта на год.
https://ria.ru/20201125/zakon-1586257635.html
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жкх, совет федерации рф, госдума рф, общество
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в среду закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов Госдумы
до 1 января 2022 года.
Согласно действующему законодательству, размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.
Как отмечается в пояснительной записке, закон согласуется с предложенной правительством инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.
Ранее планировалось проиндексировать фонд оплаты труды помощников сенаторов и депутатов с 1 октября 2021 года на четыре процента.
В профильном комитете отмечают, что объём бюджетных ассигнований, которые не будут потрачены в связи с приостановкой индексации, составит в 2021 году 38 миллионов рублей из расчета на три месяца, в 2022 году 147 миллионов рублей из расчёта на год.