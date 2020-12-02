В Донецке назвали участие ДНР и ЛНР в заседании Совбеза ООН прорывом
18:38 02.12.2020 (обновлено: 23:50 02.12.2020)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Участие представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в неформальной встрече в Совбезе ООН — серьезный шаг, который может повлиять на ход переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, считает депутат Народного совета ДНР Олег Онопко.
По инициативе России в СБ ООН в среду проходит неформальная встреча (по "формуле Арриа"), посвященная исполнению Минских соглашений. Для участия в онлайн-мероприятии приглашены полпред ЛНР в Контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в Контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
"Сегодняшнее заседание по "формуле Арриа" — это очередной шаг, очередная победа. До сегодняшнего дня минская площадка оставалось единственной, где мог на официальном уровне звучать голос республик Донбасса", — сказал журналистам Онопко.
По его словам, усилиями Киева эффективность минской переговорной площадки была сведена к минимуму.
"Выход на уровень заседаний Совета Безопасности ООН — это серьезный шаг, который, уверен, может повлиять и на ход переговоров в Минске. Конечно, о признании (республик. — Прим. ред.) говорить еще рано, но то, что произошел большой прорыв в этом направлении, — факт", — добавил Онопко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске Контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Вчера, 13:05Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН