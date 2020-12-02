https://ria.ru/20201202/sovbez-1587401231.html

В Донецке назвали участие ДНР и ЛНР в заседании Совбеза ООН прорывом

В Донецке назвали участие ДНР и ЛНР в заседании Совбеза ООН прорывом

Участие представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в неформальной встрече в Совбезе ООН — серьезный шаг, который может повлиять... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:38

2020-12-02T18:38

2020-12-02T23:50

наталья никонорова

владислав дейнего

луганская народная республика

донецкая народная республика

совет безопасности оон

оон

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Участие представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в неформальной встрече в Совбезе ООН — серьезный шаг, который может повлиять на ход переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, считает депутат Народного совета ДНР Олег Онопко.По инициативе России в СБ ООН в среду проходит неформальная встреча (по "формуле Арриа"), посвященная исполнению Минских соглашений. Для участия в онлайн-мероприятии приглашены полпред ЛНР в Контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в Контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова."Сегодняшнее заседание по "формуле Арриа" — это очередной шаг, очередная победа. До сегодняшнего дня минская площадка оставалось единственной, где мог на официальном уровне звучать голос республик Донбасса", — сказал журналистам Онопко.По его словам, усилиями Киева эффективность минской переговорной площадки была сведена к минимуму."Выход на уровень заседаний Совета Безопасности ООН — это серьезный шаг, который, уверен, может повлиять и на ход переговоров в Минске. Конечно, о признании (республик. — Прим. ред.) говорить еще рано, но то, что произошел большой прорыв в этом направлении, — факт", — добавил Онопко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске Контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201202/boykot-1587323783.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья никонорова, владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет безопасности оон, оон, украина, в мире