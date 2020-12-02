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https://ria.ru/20201202/sothebys-1587279050.html
Пейзаж Айвазовского стал топ-лотом "русских" торгов Sotheby's в Лондоне
Пейзаж Айвазовского стал топ-лотом "русских" торгов Sotheby's в Лондоне
Пейзаж Ивана Айвазовского "Кораблекрушение у берегов Черного моря" стал топ-лотом "русских" торгов Sotheby's в Лондоне, следует из результатов прошедших во... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:39
2020-12-02T10:39
культура
новости культуры
фаберже
генрих семирадский
sotheby's
константин сомов
иван айвазовский
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ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Мария Табак. Пейзаж Ивана Айвазовского "Кораблекрушение у берегов Черного моря" стал топ-лотом "русских" торгов Sotheby's в Лондоне, следует из результатов прошедших во вторник продаж.Картина ушла с молотка за 2,3 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте 1,2 – 1,8 миллиона.На втором месте оказалась работа Константина Сомова "Спящая дама в комнате в платье 18 века" - она была продана более чем за 1,1 миллиона фунтов стерлингов, с значительным превышением эстимейта, составлявшего 300 – 500 тысяч фунтов стерлингов."Отплытие Колумба из порта Палос в Испании" Айвазовского – на третьем месте, работа продана более чем за миллион фунтов стерлингов, ее оценочная стоимость составляла 1 – 1,5 миллиона."Парнас" Генриха Семирадского продан за 680,5 тысячи фунтов стерлингов при стартовой цене в 400 – 600 тысяч.Торги продолжатся в среду – на продажу выставлены произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе, изделия фирмы Фаберже и ценные иконы.
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новости культуры, фаберже, генрих семирадский, sotheby's , константин сомов, иван айвазовский

Пейзаж Айвазовского стал топ-лотом "русских" торгов Sotheby's в Лондоне

10:39 02.12.2020
 
© Sotheby'sИван Айвазовский "Кораблекрушение у берегов Черного моря"
Иван Айвазовский Кораблекрушение у берегов Черного моря - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Sotheby's
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости, Мария Табак. Пейзаж Ивана Айвазовского "Кораблекрушение у берегов Черного моря" стал топ-лотом "русских" торгов Sotheby's в Лондоне, следует из результатов прошедших во вторник продаж.
Картина ушла с молотка за 2,3 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте 1,2 – 1,8 миллиона.
На втором месте оказалась работа Константина Сомова "Спящая дама в комнате в платье 18 века" - она была продана более чем за 1,1 миллиона фунтов стерлингов, с значительным превышением эстимейта, составлявшего 300 – 500 тысяч фунтов стерлингов.
© Sotheby'sКонстантин Сомов "Спящая дама в комнате в платье 18 века"
Константин Сомов Спящая дама в комнате в платье 18 века - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Sotheby's
Константин Сомов "Спящая дама в комнате в платье 18 века"
"Отплытие Колумба из порта Палос в Испании" Айвазовского – на третьем месте, работа продана более чем за миллион фунтов стерлингов, ее оценочная стоимость составляла 1 – 1,5 миллиона.
"Парнас" Генриха Семирадского продан за 680,5 тысячи фунтов стерлингов при стартовой цене в 400 – 600 тысяч.
Торги продолжатся в среду – на продажу выставлены произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе, изделия фирмы Фаберже и ценные иконы.
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КультураНовости культурыФабержеГенрих СемирадскийSotheby'sКонстантин СомовИван Айвазовский
 
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