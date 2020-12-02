https://ria.ru/20201202/solntse-1587264342.html

В РАН оценили вероятность взрыва Солнца

В РАН оценили вероятность взрыва Солнца

Взрыв Солнца маловероятен, его поведение просчитывается и проверяется, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T03:04

2020-12-02T03:04

2020-12-02T03:04

анатолий петрукович

россия

солнце

космос - риа наука

институт космических исследований

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Взрыв Солнца маловероятен, его поведение просчитывается и проверяется, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.Ранее сообщалось о начале нового цикла активности Солнца.При этом ученый добавил, что катастрофическое внешнее воздействие на наше светило может оказать, например, взрыв соседней звезды."Но у нас тихое место в галактике, в нашей окрестности сверхновые крайне редки. Ближайшие к нам звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся в десятках световых лет. Это голубые гиганты, и они все в стадии, которой еще далеко до взрывов", - пояснил Петрукович.Он отметил, что представить себе иной механизм воздействия на Солнце довольно сложно, поэтому любые другие прогнозы не будут основаны на научном знании."Также, например, можно предположить, что появятся злобные инопланетяне и покорят нас. Мы знаем огромное количество вариантов, когда звезды взрываются, но это не наш случай", - сказал ученый.

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анатолий петрукович, россия, солнце, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, москва