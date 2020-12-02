https://ria.ru/20201202/sochi-1587293678.html

Туроператоры рассказали, сколько будет стоить летом отдых в Сочи

Туроператоры рассказали, сколько будет стоить летом отдых в Сочи

Туроператоры проанализировали промежуточные данные бронирования путевок в Сочи на лето будущего года и спрогнозировали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:46

2020-12-02T13:46

2020-12-02T13:46

курорт

имеретинский курорт

отели

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туризм

адлер

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Туроператоры проанализировали промежуточные данные бронирования путевок в Сочи на лето будущего года и спрогнозировали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.Динамика продаж туров в Сочи на летний сезон 2021 года сейчас превышает показатели прошлого года в три раза, и ровно на столько же вырос спрос на направление, рассказали представители крупного туроператора. Массовый турпоток по этому направлению в 2021 году, судя по текущим продажам, ожидается уже в начале апреля. Для многих путешественников из различных российских регионов это будет самая доступная по цене "передышка" после зимы.Высокий сезон на курорте начнется в начале мая, а максимальная загрузка ожидается с 20 июля по 20 августа. Самыми востребованными станут Центральный Сочи, Адлер, Имеретинская низменность, прогнозируют эксперты. Здесь сосредоточен основной номерной фонд и курортный потенциал. Меньшую нагрузку будут испытывать поселки Лоо, Дагомыс, Лазаревское. Средняя продолжительность отдыха составит семь-десять дней. Средний чек на отдых в Сочи составляет порядка 65 тысяч рублей на двоих, прогнозируют эксперты. В эту цену включены авиабилеты, трансфер, проживание семь ночей, трехразовое питание.Самый дешевый недельный тур на лето будущего года можно забронировать за 5250 рублей на человека. За эти деньги турист будет жить в номере со всеми удобствами в частном пансионате в 250 метрах от моря рядом с Адлерским дельфинарием, океанариумом и аквапарком. За билеты и питание придется заплатить отдельно.

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

адлер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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