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РИА Наука
https://ria.ru/20201202/smartfon-1587370472.html
Стало известно, сколько камер нужно для современного смартфона
Стало известно, сколько камер нужно для современного смартфона
Покупатели смартфонов в 2020 году предпочитали телефону, оснащенные четырьмя камерами, без учета фронтального датчика. К такому выводу пришли в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:21
2020-12-02T16:21
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Покупатели смартфонов в 2020 году предпочитали телефону, оснащенные четырьмя камерами, без учета фронтального датчика. К такому выводу пришли в исследовательском агентстве Omidia.Оказалось, что в 2020 году продажи смартфонов, оснащенных квадрокамерой, превзошли модели, оснащенные трехсенсорным модулем. В третьем квартале почти 60 процентов всех поставок приходилось на смартфоны с четырьмя камерами.Многокамерные смартфоны перестали восприниматься, как дорогие устройства. Даже в среднебюджетных моделях можно встретить по четыре фотосенсора — основной, сверхширокоугольный, макро и датчик глубины.Однако, на рынке есть и компании, которые не спешат поддаваться моде на многокамерность, а их смартфоны продолжают пользоваться популярностью. Так, Apple выпустила в 2020 году iPhone SE (2020) только с одной камерой, а недавний Google Pixel 5 довольствуется двумя сенсорами.
https://ria.ru/20201130/smartfon-1586935845.html
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google, apple iphone, apple, технологии

Стало известно, сколько камер нужно для современного смартфона

16:21 02.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 8
iPhone 12 8 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Покупатели смартфонов в 2020 году предпочитали телефону, оснащенные четырьмя камерами, без учета фронтального датчика. К такому выводу пришли в исследовательском агентстве Omidia.
Оказалось, что в 2020 году продажи смартфонов, оснащенных квадрокамерой, превзошли модели, оснащенные трехсенсорным модулем. В третьем квартале почти 60 процентов всех поставок приходилось на смартфоны с четырьмя камерами.
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники М.Видео - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 12:34РИА Наука
Стало известно, какие смартфоны чаще всего покупают в России
Многокамерные смартфоны перестали восприниматься, как дорогие устройства. Даже в среднебюджетных моделях можно встретить по четыре фотосенсора — основной, сверхширокоугольный, макро и датчик глубины.
Однако, на рынке есть и компании, которые не спешат поддаваться моде на многокамерность, а их смартфоны продолжают пользоваться популярностью. Так, Apple выпустила в 2020 году iPhone SE (2020) только с одной камерой, а недавний Google Pixel 5 довольствуется двумя сенсорами.
 
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