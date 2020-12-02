https://ria.ru/20201202/smartfon-1587370472.html

Стало известно, сколько камер нужно для современного смартфона

Стало известно, сколько камер нужно для современного смартфона

Покупатели смартфонов в 2020 году предпочитали телефону, оснащенные четырьмя камерами, без учета фронтального датчика. К такому выводу пришли в... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:21

2020-12-02T16:21

2020-12-02T16:21

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Покупатели смартфонов в 2020 году предпочитали телефону, оснащенные четырьмя камерами, без учета фронтального датчика. К такому выводу пришли в исследовательском агентстве Omidia.Оказалось, что в 2020 году продажи смартфонов, оснащенных квадрокамерой, превзошли модели, оснащенные трехсенсорным модулем. В третьем квартале почти 60 процентов всех поставок приходилось на смартфоны с четырьмя камерами.Многокамерные смартфоны перестали восприниматься, как дорогие устройства. Даже в среднебюджетных моделях можно встретить по четыре фотосенсора — основной, сверхширокоугольный, макро и датчик глубины.Однако, на рынке есть и компании, которые не спешат поддаваться моде на многокамерность, а их смартфоны продолжают пользоваться популярностью. Так, Apple выпустила в 2020 году iPhone SE (2020) только с одной камерой, а недавний Google Pixel 5 довольствуется двумя сенсорами.

https://ria.ru/20201130/smartfon-1586935845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, apple iphone, apple, технологии