https://ria.ru/20201202/sledstvie-1587418490.html

Блогера доставили к следователю после смерти девушки во время стрима

Блогера доставили к следователю после смерти девушки во время стрима

Блогера Стаса Решетникова (Reeflay), в доме которого в Подмосковье обнаружили труп девушки, доставили к следователю для беседы, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T20:31

2020-12-02T20:31

2020-12-03T07:23

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Блогера Стаса Решетникова (Reeflay), в доме которого в Подмосковье обнаружили труп девушки, доставили к следователю для беседы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий."В настоящее время с ним проводятся проверочные мероприятия", — сказала Врадий.В среду во время стрима Решетников обнаружил, что его подруга, которая также находилась в кадре, была без сознания. Как видно на опубликованной в YouTube записи, блогер пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Сидя перед камерой, он плакал и винил себя в смерти девушки. Все это время труп находился в кадре. Предположительно, стример распивал алкоголь во время эфира.Когда приехали врачи, Решетников также не остановил стрим. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.Как ранее заявляла Врадий, следователи проверят информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны Решетникова.

https://ria.ru/20201202/blogersha-1587370078.html

https://ria.ru/20201019/bloger-1580477757.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия