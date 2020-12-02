https://ria.ru/20201202/skulptury-1587362062.html

Разгадана тайна древнейших скульптур на Земле

Разгадана тайна древнейших скульптур на Земле

Долгое время считалось, что знаменитые "венеры палеолита" — это изображения Богини-Матери, символа плодородия и продолжения рода. Ученые из США и ОАЭ доказали,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:50

2020-12-02T15:50

2020-12-02T15:50

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Долгое время считалось, что знаменитые "венеры палеолита" — это изображения Богини-Матери, символа плодородия и продолжения рода. Ученые из США и ОАЭ доказали, что скульптуры, скорее, отражают представления древних людей об идеальной женской фигуре. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.По всей Евразии, от Пиренеев до Байкала, в культурных слоях верхнего палеолита археологи находят множество статуэток, изображающих полных женщин. Это так называемые "венеры палеолита" — древнейшие скульптуры, сделанные руками человека. Самые старые из них имеют возраст 38 тысяч лет.Исследователи из Медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо заметили, что фигурки "венер" слишком реалистично изображают женщин, страдающих ожирением или беременных, чтобы быть просто символами. Ранние современные люди, представители ориньякской культуры, пришли в Европу во время межледникового потепления около 48 тысяч лет назад. Они охотились на оленей, лошадей и мамонтов с помощью копий с костяными наконечниками. Летом они питались рыбой, ягодами, орехами и корнями растений. Но, по мере того, как температуры опять стали падать, а ледники увеличиваться, ориньякцы начали испытывать проблемы с теплом и питанием. Некоторые группы охотников-собирателей вымерли, другие двинулись на юг искать убежища в лесах.Именно в эти времена и появились "тучные" фигурки. Размер всех фигурок — от 6 до 16 сантиметров в длину. Их делали из костей, бивней мамонта, мягких пород камня, рога или глины. Некоторые их них имеют отверстия — их носили как амулеты."Одни из самых ранних произведений искусства в мире — загадочные фигурки женщин с избыточным весом времен охотников-собирателей ледникового периода в Европе, где никто вообще не ожидал увидеть ожирение, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования профессора Ричарда Джонсона (Richard Johnson), доктора медицины, специализирующегося на заболеваниях почек и гипертонии, и бакалавра в области антропологии. — Мы доказываем, что эти фигурки соответствуют состоянию экстремального пищевого стресса".Сравнив антропометрические данные статуэток — отношение талии к бедрам и плечам, — авторы обнаружили, что те из них, которые были найдены ближе всего к ледникам, были наиболее тучными по сравнению с теми, которых находили южнее. По мнению исследователей, ожирение у северных народов стало желанным состоянием. Полные женщины в период дефицита пищи лучше вынашивали ребенка во время беременности, чем худые. Таким образом, фигурки могли обладать духовным смыслом, быть своего рода фетишем или оберегом, который защищал женщину во время беременности, родов и кормления грудью."Фигурки появились как идеологический инструмент, помогающий улучшить фертильность и выживаемость матери и новорожденных, — объясняет Джонсон. — Таким образом, эстетика искусства помогала древним людям приспособиться ко все более суровым климатическим условиям".Многие фигурки сильно потерты, что свидетельствует о том, что они были семейными реликвиями. Женщины, вступающие в пору половой зрелости, могли получать их от матерей как пожелание сытой жизни и успешных родов, считают ученые.

https://ria.ru/20201120/mikrobiom-1585564754.html

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585368942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, евразия, здоровье, сша, питание