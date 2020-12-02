https://ria.ru/20201202/skripal-1587320076.html

Племянница Скрипаля сообщила в СК о звонке его дочери Юлии

Племянница Скрипаля сообщила в СК о звонке его дочери Юлии

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что сообщила в Следственный комитет информацию о звонке своей двоюродной РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:55

2020-12-02T12:55

2020-12-02T13:35

солсбери

юлия скрипаль

сергей скрипаль

сергей лавров

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что сообщила в Следственный комитет информацию о звонке своей двоюродной сестры Юлии из Великобритании, но аудиозапись звонка с нее не спросили.Ранее Виктория Скрипаль, проживающая в Ярославле, рассказала РИА Новости, что примерно неделю назад ей позвонила Юля Скрипаль, это был первый звонок родным с июня 2019 года. Юля поинтересовалась здоровьем 93-летней бабушки, матери Сергея Скрипаля. По ее словам, экс-полковник до сих пор носит трахеостому. Оба проживают на территории Великобритании, но раздельно. При этом звонила Юля посредством IP-телефонии, ее номер высветился как санкт-петербургский."Информацию о звонке я сообщила в Следственный комитет. У меня телефон записывает разговоры автоматически, и аудиозапись разговора у меня есть. Если следователям она потребуется, я готова ее предоставить, как это было раньше, например. Но в целом меня пока расспросили, о чем был разговор, и аудиозапись не спрашивали", — сказала собеседница агентства.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам Российской Федерации, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял Россию в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности Российской Федерации к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/skripal-1587202239.html

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