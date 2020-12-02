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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201202/skripach-1587303905.html
Премия "Скрипач на крыше" не будет вручена в Кремле из-за пандемии
Премия "Скрипач на крыше" не будет вручена в Кремле из-за пандемии
Ежегодная церемония вручения премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" в Кремле в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:42
2020-12-02T11:42
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
берл лазар
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ежегодная церемония вручения премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" в Кремле в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.Традиционно торжественное вручение наград ФЕОР проходило в декабре в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Премия "Скрипач на крыше" (ранее "Человек года") была учреждена в 2002 году. Ею отмечаются люди, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания. В частности, в прошлом году лауреатом премии стал коллектив проекта "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня"."Увы, отменен наш ежегодный праздничный концерт во Дворце съездов в Кремле, где традиционно вручались премии "Скрипач на крыше" за крупные достижения в различных областях", - сказал Берл Лазар.Церемония вручения ежегодной премии "Скрипач на крыше" приурочена к празднику Ханука, который отмечается в честь победы еврейского народа над греко-сирийскими племенами и совершившегося чуда, когда маленького горшочка с маслом хватило, чтобы осветить еврейский Храм на восемь дней.По словам Лазара, в Москве отменены все массовые мероприятия, связанные с предстоящим празднованием Хануки (в этом году отмечается 10-18 декабря), в том числе все мероприятия для детей. Как пояснил раввин, это сделано для того, "чтобы много людей не собиралось вместе"."Ханукальная молитва в синагогах состоится – но со всеми существующими сейчас ограничениями: дистанцирование, масочный режим и тому подобное. К счастью, ханука это, по большей части, домашний праздник, так что люди все-таки смогут ощутить ее особую атмосферу у себя в семье. А чтобы улучшить эту атмосферу, мы сейчас готовим к рассылке специальные наборы – там подарки детям, ханукальный восьмисвечник и блюда, которые принято есть в дни праздника", - сказал собеседник агентства.
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новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, берл лазар, государственный кремлевский дворец

Премия "Скрипач на крыше" не будет вручена в Кремле из-за пандемии

11:42 02.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВручение премии "Скрипач на крыше", архивное фото
Вручение премии Скрипач на крыше, архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ежегодная церемония вручения премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" в Кремле в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.
Традиционно торжественное вручение наград ФЕОР проходило в декабре в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Премия "Скрипач на крыше" (ранее "Человек года") была учреждена в 2002 году. Ею отмечаются люди, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания. В частности, в прошлом году лауреатом премии стал коллектив проекта "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня".
"Увы, отменен наш ежегодный праздничный концерт во Дворце съездов в Кремле, где традиционно вручались премии "Скрипач на крыше" за крупные достижения в различных областях", - сказал Берл Лазар.
Руководитель проекта Религия и мировоззрение МИА Россия сегодня Ольга Липич - РИА Новости, 1920, 18.12.2019
18 декабря 2019, 20:13Религия и мировоззрение
Проект МИА "Россия сегодня" о религии получил премию ФЕОР
Церемония вручения ежегодной премии "Скрипач на крыше" приурочена к празднику Ханука, который отмечается в честь победы еврейского народа над греко-сирийскими племенами и совершившегося чуда, когда маленького горшочка с маслом хватило, чтобы осветить еврейский Храм на восемь дней.
По словам Лазара, в Москве отменены все массовые мероприятия, связанные с предстоящим празднованием Хануки (в этом году отмечается 10-18 декабря), в том числе все мероприятия для детей. Как пояснил раввин, это сделано для того, "чтобы много людей не собиралось вместе".
"Ханукальная молитва в синагогах состоится – но со всеми существующими сейчас ограничениями: дистанцирование, масочный режим и тому подобное. К счастью, ханука это, по большей части, домашний праздник, так что люди все-таки смогут ощутить ее особую атмосферу у себя в семье. А чтобы улучшить эту атмосферу, мы сейчас готовим к рассылке специальные наборы – там подарки детям, ханукальный восьмисвечник и блюда, которые принято есть в дни праздника", - сказал собеседник агентства.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииБерл ЛазарГосударственный Кремлевский дворец
 
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