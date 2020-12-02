https://ria.ru/20201202/skripach-1587303905.html

Премия "Скрипач на крыше" не будет вручена в Кремле из-за пандемии

Премия "Скрипач на крыше" не будет вручена в Кремле из-за пандемии

Ежегодная церемония вручения премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" в Кремле в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:42

2020-12-02T11:42

2020-12-02T11:42

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

федерация еврейских общин россии

берл лазар

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ежегодная церемония вручения премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" в Кремле в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.Традиционно торжественное вручение наград ФЕОР проходило в декабре в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Премия "Скрипач на крыше" (ранее "Человек года") была учреждена в 2002 году. Ею отмечаются люди, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания. В частности, в прошлом году лауреатом премии стал коллектив проекта "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня"."Увы, отменен наш ежегодный праздничный концерт во Дворце съездов в Кремле, где традиционно вручались премии "Скрипач на крыше" за крупные достижения в различных областях", - сказал Берл Лазар.Церемония вручения ежегодной премии "Скрипач на крыше" приурочена к празднику Ханука, который отмечается в честь победы еврейского народа над греко-сирийскими племенами и совершившегося чуда, когда маленького горшочка с маслом хватило, чтобы осветить еврейский Храм на восемь дней.По словам Лазара, в Москве отменены все массовые мероприятия, связанные с предстоящим празднованием Хануки (в этом году отмечается 10-18 декабря), в том числе все мероприятия для детей. Как пояснил раввин, это сделано для того, "чтобы много людей не собиралось вместе"."Ханукальная молитва в синагогах состоится – но со всеми существующими сейчас ограничениями: дистанцирование, масочный режим и тому подобное. К счастью, ханука это, по большей части, домашний праздник, так что люди все-таки смогут ощутить ее особую атмосферу у себя в семье. А чтобы улучшить эту атмосферу, мы сейчас готовим к рассылке специальные наборы – там подарки детям, ханукальный восьмисвечник и блюда, которые принято есть в дни праздника", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20191218/1562551654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, берл лазар, государственный кремлевский дворец