https://ria.ru/20201202/shtrafy-1587340377.html

Совфед разрешил заменять штрафы для НКО предупреждением

Совфед разрешил заменять штрафы для НКО предупреждением

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, разрешающий заменять административные штрафы для НКО на предупреждение в том случае, если правонарушение... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:10

2020-12-02T14:10

2020-12-02T14:10

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, разрешающий заменять административные штрафы для НКО на предупреждение в том случае, если правонарушение было совершено впервые.Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.При этом отмечается, что заменить штраф на предупреждение нельзя, если НКО совершило такие правонарушения, как распространение материалов с публичными призывами к террористической или экстремистской деятельности, непредоставление сведений НКО, выполняющей функции иноагента, или нарушение порядка ее деятельности, а также пропаганда нацисткой символики.Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству отмечает, что принятие закона позволит обеспечить баланс соблюдения прав и интересов НКО, в том числе социально ориентированных, и обеспечения безопасности государства и общества.

https://ria.ru/20201125/nko-1586204371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, общество