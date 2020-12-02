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Совфед разрешил заменять штрафы для НКО предупреждением
Совфед разрешил заменять штрафы для НКО предупреждением
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, разрешающий заменять административные штрафы для НКО на предупреждение в том случае, если правонарушение... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:10
2020-12-02T14:10
2020-12-02T14:10
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, разрешающий заменять административные штрафы для НКО на предупреждение в том случае, если правонарушение было совершено впервые.Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.При этом отмечается, что заменить штраф на предупреждение нельзя, если НКО совершило такие правонарушения, как распространение материалов с публичными призывами к террористической или экстремистской деятельности, непредоставление сведений НКО, выполняющей функции иноагента, или нарушение порядка ее деятельности, а также пропаганда нацисткой символики.Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству отмечает, что принятие закона позволит обеспечить баланс соблюдения прав и интересов НКО, в том числе социально ориентированных, и обеспечения безопасности государства и общества.
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совет федерации рф, общество
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в среду на заседании закон, разрешающий заменять административные штрафы для НКО на предупреждение в том случае, если правонарушение было совершено впервые.
Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.
При этом отмечается, что заменить штраф на предупреждение нельзя, если НКО совершило такие правонарушения, как распространение материалов с публичными призывами к террористической или экстремистской деятельности, непредоставление сведений НКО, выполняющей функции иноагента, или нарушение порядка ее деятельности, а также пропаганда нацисткой символики.
Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству отмечает, что принятие закона позволит обеспечить баланс соблюдения прав и интересов НКО, в том числе социально ориентированных, и обеспечения безопасности государства и общества.