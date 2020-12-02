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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/shkoly-1587277651.html
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 49, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T09:29
2020-12-02T09:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 49, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".Ранее, 1 декабря, сообщалось о 37 школах, ушедших на карантин."Всего лишь в 49 школах в 25 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,12% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,87% от общего количества, следует из данных министерства.За 1 декабря ушли на карантин 12 школ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

09:29 02.12.2020
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 49, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ".
Ранее, 1 декабря, сообщалось о 37 школах, ушедших на карантин.
"Всего лишь в 49 школах в 25 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,12% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,87% от общего количества, следует из данных министерства.
За 1 декабря ушли на карантин 12 школ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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