https://ria.ru/20201202/sandu-1587395001.html

Санду обвинила Додона в попытке "узурпировать" власть

Санду обвинила Додона в попытке "узурпировать" власть

Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке "узурпировать" власть в стране. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:06

2020-12-02T18:06

2020-12-02T18:44

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 2 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на брифинге в среду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке "узурпировать" власть в стране.По ее мнению, поддерживающие Додона социалисты и дальше будут пытаться использовать парламент, чтобы бороться "против народа и против президента". Санду уверена, что они хотят помешать ей выполнять свои обязанности. В частности, избранный президент считает, что подобными действиями Додон "отправил в мусор" голоса граждан, поддержавших ее на выборах.В 2019 году по инициативе Партии социалистов Служба информации и безопасности была передана под управление президента республики. Однако на этой неделе Соцпартия зарегистрировала в парламенте законопроект, в котором предлагает лишить главу государства возможности управлять этой службой, поскольку Молдавия является парламентской республикой.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

https://ria.ru/20201201/sandu-1587250480.html

молдавия

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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире