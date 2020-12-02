https://ria.ru/20201202/sammit-1587327499.html

Лукашенко предложил провести очный саммит ОДКБ в расширенном составе

Лукашенко предложил провести очный саммит ОДКБ в расширенном составе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагает провести следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) очно и в... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:22

2020-12-02T13:22

2020-12-02T13:22

александр лукашенко

одкб

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/125281/41/1252814147_0:163:2833:1757_1400x0_80_0_0_0301b1956a721c39b558329dd1e5e9bc.jpg

МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагает провести следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) очно и в расширенном составе - с участием государств-партнеров и "сочувствующих стран"."Я предлагаю определить время и встретиться в более широком кругу – не только члены ОДКБ, но и, как здесь президент России говорил, даже не только партнеры, но и сочувствующие нам страны, которые чувствуют и ощущают ту опасность, которая сегодня надвигается, в том числе и на нас", - сказал Лукашенко в среду в ходе онлайн-саммита ОДКБ. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".При этом Лукашенко отметил важность того, что лидеры ОДКБ хотя бы "по телевизору встречаются". Однако, по словам президента республики, нынешняя ситуация такова, что обязательно нужно встретиться лично и, "учитывая уроки последних событий, обсудить перспективы действий, чтобы это не допустить впредь во всех странах". "Никому нельзя самоуспокаиваться в данной ситуации. Наверное, все из нас это понимают", - добавил он.

https://ria.ru/20201202/nato-1587317550.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, одкб, белоруссия, в мире