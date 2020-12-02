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Лукашенко предложил провести очный саммит ОДКБ в расширенном составе
Лукашенко предложил провести очный саммит ОДКБ в расширенном составе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагает провести следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) очно и в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:22
2020-12-02T13:22
александр лукашенко
одкб
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагает провести следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) очно и в расширенном составе - с участием государств-партнеров и "сочувствующих стран"."Я предлагаю определить время и встретиться в более широком кругу – не только члены ОДКБ, но и, как здесь президент России говорил, даже не только партнеры, но и сочувствующие нам страны, которые чувствуют и ощущают ту опасность, которая сегодня надвигается, в том числе и на нас", - сказал Лукашенко в среду в ходе онлайн-саммита ОДКБ. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".При этом Лукашенко отметил важность того, что лидеры ОДКБ хотя бы "по телевизору встречаются". Однако, по словам президента республики, нынешняя ситуация такова, что обязательно нужно встретиться лично и, "учитывая уроки последних событий, обсудить перспективы действий, чтобы это не допустить впредь во всех странах". "Никому нельзя самоуспокаиваться в данной ситуации. Наверное, все из нас это понимают", - добавил он.
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александр лукашенко, одкб, белоруссия, в мире

Лукашенко предложил провести очный саммит ОДКБ в расширенном составе

13:22 02.12.2020
 
© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Саммит ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Саммит ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Пресс-служба Президента РФ
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагает провести следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) очно и в расширенном составе - с участием государств-партнеров и "сочувствующих стран".
"Я предлагаю определить время и встретиться в более широком кругу – не только члены ОДКБ, но и, как здесь президент России говорил, даже не только партнеры, но и сочувствующие нам страны, которые чувствуют и ощущают ту опасность, которая сегодня надвигается, в том числе и на нас", - сказал Лукашенко в среду в ходе онлайн-саммита ОДКБ. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
При этом Лукашенко отметил важность того, что лидеры ОДКБ хотя бы "по телевизору встречаются". Однако, по словам президента республики, нынешняя ситуация такова, что обязательно нужно встретиться лично и, "учитывая уроки последних событий, обсудить перспективы действий, чтобы это не допустить впредь во всех странах". "Никому нельзя самоуспокаиваться в данной ситуации. Наверное, все из нас это понимают", - добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
12:41
Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ ОДКБ
 
Александр ЛукашенкоОДКББелоруссияВ мире
 
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