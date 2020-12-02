Рябков обсудил с послом Германии перспективы СНВ-3
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел в среду встречу в формате видеоконференции с послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гайром, стороны обсудили перспективы договора СНВ-3, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам контроля над вооружениями и нераспространению ОМУ, в частности, перспективам Договора СНВ-3", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства об онлайн встрече Рябкова и фон Гайра.
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Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.