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"Росатом" выпустил комплексную систему безопасности крупных объектов

"Росатом" выпустил комплексную систему безопасности крупных объектов

Госкорпорация "Росатом" представила на открытом рынке систему контроля и управления доступом на массовые мероприятия и охраняемые объекты СКУД "Пилот", сообщает РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:21

2020-12-02T16:21

2020-12-02T17:24

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости компаний - экономика

безопасность

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" представила на открытом рынке систему контроля и управления доступом на массовые мероприятия и охраняемые объекты СКУД "Пилот", сообщает компания.Презентация системы прошла на московском стадионе РЖД-Арена. Ранее "Пилот" применялся только для обеспечения комплексной безопасности таких крупных мероприятий как ЧМ по футболу FIFA 2018 года, XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, Кубка конфедераций по футболу 2017 года.По ее словам, "Пилот" "демонстрирует серьезный потенциал Росатома как вендора цифровых продуктов и показывает способность российских цифровых разработок успешно конкурировать с зарубежным предложением".СКУД "Пилот" предназначен для обеспечения безопасности объектов с массовым пребыванием людей: спортивных и транспортных объектов, крупных бизнес-центров, музеев и выставочных комплексов, парков культуры и отдыха. Система определяет права доступа посетителей на контролируемую территорию при помощи всех технологий считывания, в том числе, с использованием биометрического анализа лица, регистрирует факты входов и выходов с объектов, ведет мониторинг их заполнения, а также обеспечивает информационный обмен с внешними системами.Еще одной особенностью "Пилота" является возможность объединения в единую систему контроля территориально разнесенных объектов с поддержкой порядка миллиона пользователей в реальном времени. Так, в период ЧМ по футболу 2018 года он объединил 12 спортивных стадионов в 11 российских городах.СКУД "Пилот" разработан Научно-исследовательским и конструкторским институтом радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ) - филиалом АО "ФНПЦ "ПО "Старт" имени М.В. Проценко" (входит в Госкорпорацию "Росатом"). НИКИРЭТ выполняет полный цикл работ по созданию систем комплексной безопасности объектов со сдачей их заказчику "под ключ", проводит обучение персонала, обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание, указывается в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости компаний - экономика, безопасность