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"Росатом" выпустил комплексную систему безопасности крупных объектов
"Росатом" выпустил комплексную систему безопасности крупных объектов
Госкорпорация "Росатом" представила на открытом рынке систему контроля и управления доступом на массовые мероприятия и охраняемые объекты СКУД "Пилот", сообщает РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:21
2020-12-02T17:24
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости компаний - экономика
безопасность
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" представила на открытом рынке систему контроля и управления доступом на массовые мероприятия и охраняемые объекты СКУД "Пилот", сообщает компания.Презентация системы прошла на московском стадионе РЖД-Арена. Ранее "Пилот" применялся только для обеспечения комплексной безопасности таких крупных мероприятий как ЧМ по футболу FIFA 2018 года, XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, Кубка конфедераций по футболу 2017 года.По ее словам, "Пилот" "демонстрирует серьезный потенциал Росатома как вендора цифровых продуктов и показывает способность российских цифровых разработок успешно конкурировать с зарубежным предложением".СКУД "Пилот" предназначен для обеспечения безопасности объектов с массовым пребыванием людей: спортивных и транспортных объектов, крупных бизнес-центров, музеев и выставочных комплексов, парков культуры и отдыха. Система определяет права доступа посетителей на контролируемую территорию при помощи всех технологий считывания, в том числе, с использованием биометрического анализа лица, регистрирует факты входов и выходов с объектов, ведет мониторинг их заполнения, а также обеспечивает информационный обмен с внешними системами.Еще одной особенностью "Пилота" является возможность объединения в единую систему контроля территориально разнесенных объектов с поддержкой порядка миллиона пользователей в реальном времени. Так, в период ЧМ по футболу 2018 года он объединил 12 спортивных стадионов в 11 российских городах.СКУД "Пилот" разработан Научно-исследовательским и конструкторским институтом радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ) - филиалом АО "ФНПЦ "ПО "Старт" имени М.В. Проценко" (входит в Госкорпорацию "Росатом"). НИКИРЭТ выполняет полный цикл работ по созданию систем комплексной безопасности объектов со сдачей их заказчику "под ключ", проводит обучение персонала, обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание, указывается в сообщении.
РИА Новости
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РИА Новости
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96
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости компаний - экономика, безопасность

"Росатом" выпустил комплексную систему безопасности крупных объектов

16:21 02.12.2020 (обновлено: 17:24 02.12.2020)
 
© Предоставлено пресс-службой "Росатома""Росатом" выпустил комплексную систему безопасности крупных объектов
Росатом выпустил комплексную систему безопасности крупных объектов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Предоставлено пресс-службой "Росатома"
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" представила на открытом рынке систему контроля и управления доступом на массовые мероприятия и охраняемые объекты СКУД "Пилот", сообщает компания.
Презентация системы прошла на московском стадионе РЖД-Арена. Ранее "Пилот" применялся только для обеспечения комплексной безопасности таких крупных мероприятий как ЧМ по футболу FIFA 2018 года, XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске, Кубка конфедераций по футболу 2017 года.
"Решения комплексной безопасности крупных объектов, которые ранее эксклюзивно применялись для задач особой категории, теперь выходят на российский рынок и становятся доступными широкому кругу потребителей", - привели в компании слова директора по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерины Солнцевой на презентации.
По ее словам, "Пилот" "демонстрирует серьезный потенциал Росатома как вендора цифровых продуктов и показывает способность российских цифровых разработок успешно конкурировать с зарубежным предложением".
СКУД "Пилот" предназначен для обеспечения безопасности объектов с массовым пребыванием людей: спортивных и транспортных объектов, крупных бизнес-центров, музеев и выставочных комплексов, парков культуры и отдыха. Система определяет права доступа посетителей на контролируемую территорию при помощи всех технологий считывания, в том числе, с использованием биометрического анализа лица, регистрирует факты входов и выходов с объектов, ведет мониторинг их заполнения, а также обеспечивает информационный обмен с внешними системами.
"Пилот" отличается высокой пропускной способностью: 450 человек в час на один турникет и может отработать более одного миллиона запросов одновременно. "Пилот" полностью соответствует российским и международным стандартам ISO/IEC 15408 в области информационной безопасности. Важным является наличие подсистемы защиты информации от несанкционированного раскрытия, модификации или потери возможности ее использования", - отметили в "Росатоме".
Еще одной особенностью "Пилота" является возможность объединения в единую систему контроля территориально разнесенных объектов с поддержкой порядка миллиона пользователей в реальном времени. Так, в период ЧМ по футболу 2018 года он объединил 12 спортивных стадионов в 11 российских городах.
СКУД "Пилот" разработан Научно-исследовательским и конструкторским институтом радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ) - филиалом АО "ФНПЦ "ПО "Старт" имени М.В. Проценко" (входит в Госкорпорацию "Росатом"). НИКИРЭТ выполняет полный цикл работ по созданию систем комплексной безопасности объектов со сдачей их заказчику "под ключ", проводит обучение персонала, обеспечивает гарантийное и сервисное обслуживание, указывается в сообщении.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости компаний - ЭкономикаБезопасность
 
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