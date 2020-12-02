https://ria.ru/20201202/rogozin-1587271564.html
Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета
Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook видео с тренировками по стрельбе из пистолета по мишеням. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:04
2020-12-02T08:04
2020-12-02T09:09
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook видео с тренировками по стрельбе из пистолета по мишеням."Практическая стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее", - подписал видео Рогозин.
https://ria.ru/20201123/rogozin-1585969206.html
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Дмитрий Рогозин с утра занимается практической стрельбой. Кадры тренировки
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook видео с тренировками по стрельбе из пистолета по мишеням.
2020-12-02T08:04
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