https://ria.ru/20201202/rogozin-1587271564.html

Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета

Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook видео с тренировками по стрельбе из пистолета по мишеням. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:04

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роскосмос

дмитрий рогозин

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook видео с тренировками по стрельбе из пистолета по мишеням."Практическая стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее", - подписал видео Рогозин.

https://ria.ru/20201123/rogozin-1585969206.html

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Дмитрий Рогозин с утра занимается практической стрельбой. Кадры тренировки Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook видео с тренировками по стрельбе из пистолета по мишеням. 2020-12-02T08:04 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, дмитрий рогозин, общество