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https://ria.ru/20201202/razvedka-1587276620.html
Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
Евгений Примаков, в 1991-1996 годах руководивший российской внешней разведкой, открыл ее для общества, благодаря чему граждане России смогли узнать имена... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T09:19
2020-12-02T09:19
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евгений примаков
сергей нарышкин
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Евгений Примаков, в 1991-1996 годах руководивший российской внешней разведкой, открыл ее для общества, благодаря чему граждане России смогли узнать имена подлинных героев разведки и понять, на что идут деньги налогоплательщиков, рассказал нынешний директор СВР Сергей Нарышкин."С именем Евгения Максимовича связывают многие изменения в деятельности нашей службы. В частности, он всегда был сторонником разумной открытости – не в ущерб, конечно, государственной тайне. Примаков подчеркивал, что страна должна знать своих героев, а налогоплательщик – быть в курсе, на что тратятся его деньги", - сказал Нарышкин в интервью журналу "Историк", декабрьский номер которого посвящен предстоящему в этом месяце 100-летию СВР.По словам Нарышкина, именно под руководством Примакова "самое закрытое ведомство России стало информировать широкую общественность о своей деятельности". "Примером может служить настоящее интервью, совершенно немыслимое в период, предшествовавший приходу в службу Евгения Максимовича", - пояснил он.Именно при Примакове в структуре СВР было создано бюро по связям с общественностью и средствами массовой информации (пресс-бюро). В последние годы при содействии пресс-бюро СВР в российских СМИ вышли многочисленные публикации по истории отечественной внешней разведки, были сняты документальные и художественные телефильмы, открылись памятники выдающимся разведчикам, состоялись тематические выставки. Сейчас под эгидой пресс-бюро выполняются проекты, посвященные 100-летию СВР.С 2019 года имя Примакова носит премия СВР в области литературы и искусства, присуждаемая за лучшие художественные произведения об отечественной разведке.
https://ria.ru/20201202/mendeleev-1587265147.html
https://ria.ru/20201103/razvedka-1582811926.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евгений примаков, сергей нарышкин, общество

Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества

09:19 02.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Евгений Примаков, в 1991-1996 годах руководивший российской внешней разведкой, открыл ее для общества, благодаря чему граждане России смогли узнать имена подлинных героев разведки и понять, на что идут деньги налогоплательщиков, рассказал нынешний директор СВР Сергей Нарышкин.
"С именем Евгения Максимовича связывают многие изменения в деятельности нашей службы. В частности, он всегда был сторонником разумной открытости – не в ущерб, конечно, государственной тайне. Примаков подчеркивал, что страна должна знать своих героев, а налогоплательщик – быть в курсе, на что тратятся его деньги", - сказал Нарышкин в интервью журналу "Историк", декабрьский номер которого посвящен предстоящему в этом месяце 100-летию СВР.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Нарышкин рассказал о работе Менделеева на разведку
По словам Нарышкина, именно под руководством Примакова "самое закрытое ведомство России стало информировать широкую общественность о своей деятельности". "Примером может служить настоящее интервью, совершенно немыслимое в период, предшествовавший приходу в службу Евгения Максимовича", - пояснил он.
Именно при Примакове в структуре СВР было создано бюро по связям с общественностью и средствами массовой информации (пресс-бюро). В последние годы при содействии пресс-бюро СВР в российских СМИ вышли многочисленные публикации по истории отечественной внешней разведки, были сняты документальные и художественные телефильмы, открылись памятники выдающимся разведчикам, состоялись тематические выставки. Сейчас под эгидой пресс-бюро выполняются проекты, посвященные 100-летию СВР.
С 2019 года имя Примакова носит премия СВР в области литературы и искусства, присуждаемая за лучшие художественные произведения об отечественной разведке.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евгений ПримаковСергей НарышкинОбщество
 
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