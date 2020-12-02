https://ria.ru/20201202/razval-1587412051.html

Украине предрекли развал

Украине предрекли развал

Украинский политолог Павел Рудяков спрогнозировал примерные сроки распада страны. Об этом сообщает "Украина.ру". РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:41

2020-12-02T19:41

2020-12-02T19:41

украина

в мире

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинский политолог Павел Рудяков спрогнозировал примерные сроки распада страны. Об этом сообщает "Украина.ру".По словам эксперта, если Киев продолжит политический курс последних 15-18 лет, страну ждет развал. Рудяков уверен, что Киеву нечем особенно гордиться. Несмотря на то, что по конституции Украина – социальное государство, ее система здравоохранения, образования и социальной защиты разрушена. Страна находится на последнем месте по уровню жизни в Европе после Молдавии, а украинская нация расколота. "Неизвестно, к чему это приведет", — подытожил эксперт.

https://ria.ru/20201018/razval-1580360728.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире