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Украине предрекли развал
Украине предрекли развал
Украинский политолог Павел Рудяков спрогнозировал примерные сроки распада страны. Об этом сообщает "Украина.ру". РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:41
2020-12-02T19:41
2020-12-02T19:41
украина
в мире
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинский политолог Павел Рудяков спрогнозировал примерные сроки распада страны. Об этом сообщает "Украина.ру".По словам эксперта, если Киев продолжит политический курс последних 15-18 лет, страну ждет развал. Рудяков уверен, что Киеву нечем особенно гордиться. Несмотря на то, что по конституции Украина – социальное государство, ее система здравоохранения, образования и социальной защиты разрушена. Страна находится на последнем месте по уровню жизни в Европе после Молдавии, а украинская нация расколота. "Неизвестно, к чему это приведет", — подытожил эксперт.
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РИА Новости
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украина, в мире
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Украинский политолог Павел Рудяков спрогнозировал примерные сроки распада страны. Об этом сообщает "Украина.ру"
.
По словам эксперта, если Киев продолжит политический курс последних 15-18 лет, страну ждет развал.
"Получается, что мы через 40 или даже через 35 лет будем вынуждены говорить о причинах закрытия этого национального проекта", — заявил политолог.
Рудяков уверен, что Киеву нечем особенно гордиться. Несмотря на то, что по конституции Украина – социальное государство, ее система здравоохранения, образования и социальной защиты разрушена. Страна находится на последнем месте по уровню жизни в Европе после Молдавии, а украинская нация расколота.
"Неизвестно, к чему это приведет", — подытожил эксперт.