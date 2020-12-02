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Украине предрекли развал
Украине предрекли развал
Украинский политолог Павел Рудяков спрогнозировал примерные сроки распада страны. Об этом сообщает "Украина.ру". РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:41
2020-12-02T19:41
украина
в мире
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинский политолог Павел Рудяков спрогнозировал примерные сроки распада страны. Об этом сообщает "Украина.ру".По словам эксперта, если Киев продолжит политический курс последних 15-18 лет, страну ждет развал.&nbsp;Рудяков уверен, что Киеву нечем особенно гордиться. Несмотря на то, что по конституции Украина – социальное государство, ее система здравоохранения, образования и социальной защиты разрушена. Страна находится на последнем месте по уровню жизни в Европе после Молдавии, а украинская нация расколота.&nbsp;"Неизвестно, к чему это приведет", — подытожил эксперт.
https://ria.ru/20201018/razval-1580360728.html
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украина, в мире

Украине предрекли развал

19:41 02.12.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинский политолог Павел Рудяков спрогнозировал примерные сроки распада страны. Об этом сообщает "Украина.ру".
По словам эксперта, если Киев продолжит политический курс последних 15-18 лет, страну ждет развал.
"Получается, что мы через 40 или даже через 35 лет будем вынуждены говорить о причинах закрытия этого национального проекта", — заявил политолог.
 Рудяков уверен, что Киеву нечем особенно гордиться. Несмотря на то, что по конституции Украина – социальное государство, ее система здравоохранения, образования и социальной защиты разрушена. Страна находится на последнем месте по уровню жизни в Европе после Молдавии, а украинская нация расколота.
 "Неизвестно, к чему это приведет", — подытожил эксперт.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 15:45
Назван следующий шаг Запада для развала Украины
 
УкраинаВ мире
 
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