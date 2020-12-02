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Племянница Скрипаля рассказала подробности разговора с его дочерью
Племянница Скрипаля рассказала подробности разговора с его дочерью
Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала родным, что отец находится под наблюдением врача, но возобновил занятия спортом, в частности, поднимает... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:51
2020-12-02T13:51
солсбери
юлия скрипаль
сергей скрипаль
дело об отравлении скрипалей
сергей лавров
главное разведывательное управление рф
форин-офис
москва
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала родным, что отец находится под наблюдением врача, но возобновил занятия спортом, в частности, поднимает штангу.Ранее племянница экс-полковника Виктория Скрипаль, проживающая в Ярославле, рассказала РИА Новости, что примерно неделю назад ей позвонила двоюродная сестра Юлия Скрипаль, это был первый звонок родным с июня 2019 года. Она поинтересовалась здоровьем 93-летней бабушки, матери Сергея Скрипаля. По ее словам, экс-полковник до сих пор носит трахеостому. Оба проживают на территории Великобритании, но раздельно. При этом звонила Юлия посредством IP-телефонии, и ее номер высветился как санкт-петербургский.Юлия также рассказала об отце. "По ее словам, стома у него стоит, медработник ему помогает, он остается под наблюдением. Но ему поставили беговую дорожку, он штангу пытается поднимать, то есть начинает потихоньку заниматься спортом и поддерживать физическую форму", - рассказала Виктория Скрипаль РИА Новости.Она отметила, что занятия спортом всегда были важны для дяди, даже будучи в местах лишения свободы, он каждый день посещал спортзал.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
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солсбери, юлия скрипаль, сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, форин-офис, москва, лондон, в мире

Племянница Скрипаля рассказала подробности разговора с его дочерью

13:51 02.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПлемянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала родным, что отец находится под наблюдением врача, но возобновил занятия спортом, в частности, поднимает штангу.
Ранее племянница экс-полковника Виктория Скрипаль, проживающая в Ярославле, рассказала РИА Новости, что примерно неделю назад ей позвонила двоюродная сестра Юлия Скрипаль, это был первый звонок родным с июня 2019 года. Она поинтересовалась здоровьем 93-летней бабушки, матери Сергея Скрипаля. По ее словам, экс-полковник до сих пор носит трахеостому. Оба проживают на территории Великобритании, но раздельно. При этом звонила Юлия посредством IP-телефонии, и ее номер высветился как санкт-петербургский.
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Юлия также рассказала об отце. "По ее словам, стома у него стоит, медработник ему помогает, он остается под наблюдением. Но ему поставили беговую дорожку, он штангу пытается поднимать, то есть начинает потихоньку заниматься спортом и поддерживать физическую форму", - рассказала Виктория Скрипаль РИА Новости.
Она отметила, что занятия спортом всегда были важны для дяди, даже будучи в местах лишения свободы, он каждый день посещал спортзал.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
 
СолсбериЮлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФФорин-офисМоскваЛондонВ мире
 
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