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Рогозин рассказал о старте ракеты "Союз" с космодрома Куру
Рогозин рассказал о старте ракеты "Союз" с космодрома Куру
Разгонный блок "Фрегат-М" со спутником ОАЭ Falcon Eye отделился от стартовавшей с космодрома Куру (Французская Гвиана) ракеты-носителя "Союз-СТ-А", сообщил... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T05:24
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хочу стать космонавтом
россия
космос - риа наука
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
французская гвиана
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат-М" со спутником ОАЭ Falcon Eye отделился от стартовавшей с космодрома Куру (Французская Гвиана) ракеты-носителя "Союз-СТ-А", сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ракета стартовала в среду в 4.33 мск.Он также опубликовал видео с трансляцией пуска. На видео после того, как ракета стартовала, слышно, как кто-то произносит: "Слава богу".Ранее пуск несколько раз переносили. Роскосмос отвечает за выполнение программы "Союз" в Гвианском космическом центре с российской стороны.
https://ria.ru/20201119/kosmodrom-1585438738.html
россия
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Кадры старта ракеты-носителя "Союз-СТ-А" со спутником Falcon Eye 2 с космодрома Куру
Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2. Arianespace подтвердила, что запущенный успешно спутник вышел на орбиту.
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россия, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, французская гвиана, москва, оаэ

Рогозин рассказал о старте ракеты "Союз" с космодрома Куру

05:24 02.12.2020 (обновлено: 09:58 02.12.2020)
 
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат-М" со спутником ОАЭ Falcon Eye отделился от стартовавшей с космодрома Куру (Французская Гвиана) ракеты-носителя "Союз-СТ-А", сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ракета стартовала в среду в 4.33 мск.

"Ракета в Гвиане отработала штатно. Сейчас работает разгонный блок Фрегат", - написал Рогозин в Twitter.

Он также опубликовал видео с трансляцией пуска. На видео после того, как ракета стартовала, слышно, как кто-то произносит: "Слава богу".
Ранее пуск несколько раз переносили. Роскосмос отвечает за выполнение программы "Союз" в Гвианском космическом центре с российской стороны.
Стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 22:43РИА Наука
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Хочу стать космонавтомРоссияКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосДмитрий РогозинФранцузская ГвианаМоскваОАЭ
 
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