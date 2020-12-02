https://ria.ru/20201202/raketa-1587266871.html

Рогозин рассказал о старте ракеты "Союз" с космодрома Куру

Рогозин рассказал о старте ракеты "Союз" с космодрома Куру

Разгонный блок "Фрегат-М" со спутником ОАЭ Falcon Eye отделился от стартовавшей с космодрома Куру (Французская Гвиана) ракеты-носителя "Союз-СТ-А", сообщил... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T05:24

2020-12-02T05:24

2020-12-02T09:58

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат-М" со спутником ОАЭ Falcon Eye отделился от стартовавшей с космодрома Куру (Французская Гвиана) ракеты-носителя "Союз-СТ-А", сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ракета стартовала в среду в 4.33 мск.Он также опубликовал видео с трансляцией пуска. На видео после того, как ракета стартовала, слышно, как кто-то произносит: "Слава богу".Ранее пуск несколько раз переносили. Роскосмос отвечает за выполнение программы "Союз" в Гвианском космическом центре с российской стороны.

https://ria.ru/20201119/kosmodrom-1585438738.html

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Кадры старта ракеты-носителя "Союз-СТ-А" со спутником Falcon Eye 2 с космодрома Куру Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2. Arianespace подтвердила, что запущенный успешно спутник вышел на орбиту. 2020-12-02T05:24 true PT1M13S

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россия, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, французская гвиана, москва, оаэ