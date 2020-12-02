Ракета "Союз" со спутником Falcon Eye стартовала с космодрома Куру
04:38 02.12.2020 (обновлено: 10:34 02.12.2020)
© ArianespaceЗапуск ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру. Кадр видео
ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Прямая трансляция старта ведется на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.
Об успешном старте сообщил "Роскосмос". "В 04:33 с Гвианского космического центра выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" и разгонного блока "Фрегат-М". Роскосмос отвечает за выполнение программы "Союз" в Гвианском космическом центре" с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями отрасли", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.
В 04:33 с Гвианского космического центра выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» и разгонного блока «Фрегат-М»🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 2, 2020
Роскосмос отвечает за выполнение программы «„Союз“ в Гвианском космическом центре» с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями отрасли pic.twitter.com/D509G8YjHy
При взлетной массе около 1190 килограммов спутник должен быть выведен на орбиту на высоте 611 километров. Аппарат должен отделиться от ракеты через 58 минут 45 секунд после ее старта.
FalconEye - это высокоэффективная программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Она будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.
Запуск стал третьей миссией в этом году, осуществленной с помощью ракеты-носителя "Союз".
Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.