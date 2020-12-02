https://ria.ru/20201202/raketa-1587265951.html

Ракета "Союз" со спутником Falcon Eye стартовала с космодрома Куру

Ракета "Союз" со спутником Falcon Eye стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T04:38

2020-12-02T04:38

2020-12-02T10:34

земля

arianespace

thales alenia space

южная америка

европа

оаэ

париж

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587288555_252:190:1833:1080_1400x0_80_0_0_8d640139b2d7a8cf1a72f6499cf07bac.jpg

ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.Прямая трансляция старта ведется на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.Об успешном старте сообщил "Роскосмос". "В 04:33 с Гвианского космического центра выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" и разгонного блока "Фрегат-М". Роскосмос отвечает за выполнение программы "Союз" в Гвианском космическом центре" с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями отрасли", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.При взлетной массе около 1190 килограммов спутник должен быть выведен на орбиту на высоте 611 километров. Аппарат должен отделиться от ракеты через 58 минут 45 секунд после ее старта.FalconEye - это высокоэффективная программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Она будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.Запуск стал третьей миссией в этом году, осуществленной с помощью ракеты-носителя "Союз".Гвианский космический центр - европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное - при запусках с космодрома Байконур.

https://ria.ru/20201119/kosmodrom-1585438738.html

земля

южная америка

европа

оаэ

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, arianespace, thales alenia space, южная америка, европа, оаэ, париж, космос - риа наука, союз