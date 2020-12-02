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https://ria.ru/20201202/qualcomm-1587400582.html
Новый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 888 получил "суперядро"
Новый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 888 получил "суперядро"
Компания Qualcomm раскрыла технические характеристики новой топовой мобильной платформы Snapdragon 888, которая была представлена 1 декабря. Процессор получил... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:35
2020-12-02T19:16
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Компания Qualcomm раскрыла технические характеристики новой топовой мобильной платформы Snapdragon 888, которая была представлена 1 декабря. Процессор получил множество улучшений, в числе которых "суперядро", новый видеоускоритель и рекордный уровень вычислений при работе с искусственным интеллектом.Новая 5-нанометровая платформа включает в себя восемь ядер: одно Cortex-X1 с тактовой частотой 2,84 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55. Графическому ускорителю Adreno 660 обещан 35-процентный прирост мощности при уменьшении энергопотребления.Встроенный сопроцессор Hexagon 780 обрабатывает 26 триллионов операций в секунду, что пригодится при работе с ИИ. Так, смартфон на новом процессоре сможет анализировать состояние кожи пользователя и давать рекомендации по использованию косметики.Snapdragon 888 даст возможность одновременно записывать 4K-видео или снимать 28-мегапиксельных фото сразу на три сенсора. Новым флагман потребуется всего секунда, чтобы запечатлеть за секунду 120 кадров в разрешении 12 мегапикселей.В Qualcomm объяснили, почему новому процессору решили дать индекс 888, а не ожидаемый 875. Компания отметила, что сочетание трех восьмерок считается в китайской культуре счастливым. Кстати, первые смартфоны на Snapdragon 888 собираются выпустить именно производители из КНР.
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qualcomm, google android, технологии

Новый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 888 получил "суперядро"

18:35 02.12.2020 (обновлено: 19:16 02.12.2020)
 
© QualcommQualcomm Snapdragon 888
Qualcomm Snapdragon 888 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Qualcomm
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Компания Qualcomm раскрыла технические характеристики новой топовой мобильной платформы Snapdragon 888, которая была представлена 1 декабря. Процессор получил множество улучшений, в числе которых "суперядро", новый видеоускоритель и рекордный уровень вычислений при работе с искусственным интеллектом.
Новая 5-нанометровая платформа включает в себя восемь ядер: одно Cortex-X1 с тактовой частотой 2,84 ГГц, три производительных ядра Cortex-A78 и четыре энергоэффективных Cortex-A55. Графическому ускорителю Adreno 660 обещан 35-процентный прирост мощности при уменьшении энергопотребления.
Qualcomm Snapdragon 888 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 18:33РИА Наука
Представлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888 для смартфонов
Встроенный сопроцессор Hexagon 780 обрабатывает 26 триллионов операций в секунду, что пригодится при работе с ИИ. Так, смартфон на новом процессоре сможет анализировать состояние кожи пользователя и давать рекомендации по использованию косметики.
Snapdragon 888 даст возможность одновременно записывать 4K-видео или снимать 28-мегапиксельных фото сразу на три сенсора. Новым флагман потребуется всего секунда, чтобы запечатлеть за секунду 120 кадров в разрешении 12 мегапикселей.
В Qualcomm объяснили, почему новому процессору решили дать индекс 888, а не ожидаемый 875. Компания отметила, что сочетание трех восьмерок считается в китайской культуре счастливым. Кстати, первые смартфоны на Snapdragon 888 собираются выпустить именно производители из КНР.
 
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