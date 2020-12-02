https://ria.ru/20201202/pyatno-1587315088.html

В Строгинской пойме в Москве появилось масляное пятно

В Строгинской пойме в Москве появилось масляное пятно

Пятно нефтепродуктов на площади порядка 100 квадратных метров образовалось в среду днем в Строгинской пойме на северо-западе столицы, место разлива обрабатывают РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:29

2020-12-02T12:29

2020-12-02T12:29

москва

мосводоканал

происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пятно нефтепродуктов на площади порядка 100 квадратных метров образовалось в среду днем в Строгинской пойме на северо-западе столицы, место разлива обрабатывают сорбентом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На поверхности воды появилось масляное пятно на площади около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия уже прибыли специалисты Мосводоканала. По предварительным данным, угрозы распространения пятна пока нет."Обсыпают сорбентом", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201124/ekologiya-1586070947.html

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосводоканал, происшествия