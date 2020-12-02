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В Строгинской пойме в Москве появилось масляное пятно
В Строгинской пойме в Москве появилось масляное пятно
Пятно нефтепродуктов на площади порядка 100 квадратных метров образовалось в среду днем в Строгинской пойме на северо-западе столицы, место разлива обрабатывают РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:29
2020-12-02T12:29
москва
мосводоканал
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пятно нефтепродуктов на площади порядка 100 квадратных метров образовалось в среду днем в Строгинской пойме на северо-западе столицы, место разлива обрабатывают сорбентом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На поверхности воды появилось масляное пятно на площади около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия уже прибыли специалисты Мосводоканала. По предварительным данным, угрозы распространения пятна пока нет."Обсыпают сорбентом", - заключил собеседник агентства.
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москва, мосводоканал, происшествия

В Строгинской пойме в Москве появилось масляное пятно

12:29 02.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период.
Сотрудник Московской городской поисково-спасательной службы в ПСС ''Строгино'' акватории Строгинской поймы реки Москвы во время подготовки к работе в зимний период. - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пятно нефтепродуктов на площади порядка 100 квадратных метров образовалось в среду днем в Строгинской пойме на северо-западе столицы, место разлива обрабатывают сорбентом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На поверхности воды появилось масляное пятно на площади около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия уже прибыли специалисты Мосводоканала. По предварительным данным, угрозы распространения пятна пока нет.
"Обсыпают сорбентом", - заключил собеседник агентства.
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