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В Строгинской пойме в Москве появилось масляное пятно
В Строгинской пойме в Москве появилось масляное пятно
Пятно нефтепродуктов на площади порядка 100 квадратных метров образовалось в среду днем в Строгинской пойме на северо-западе столицы, место разлива обрабатывают РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:29
2020-12-02T12:29
2020-12-02T12:29
москва
мосводоканал
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пятно нефтепродуктов на площади порядка 100 квадратных метров образовалось в среду днем в Строгинской пойме на северо-западе столицы, место разлива обрабатывают сорбентом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На поверхности воды появилось масляное пятно на площади около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место происшествия уже прибыли специалисты Мосводоканала. По предварительным данным, угрозы распространения пятна пока нет."Обсыпают сорбентом", - заключил собеседник агентства.
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москва, мосводоканал, происшествия