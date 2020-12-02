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"Сможет сбивать космические корабли": NI восхитился комплексом С-500
"Сможет сбивать космические корабли": NI восхитился комплексом С-500
Автор американского журнала National Interest восхитился характеристиками новейшего российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500, который сможет... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:36
2020-12-02T15:39
с-500 "прометей"
с-400 «триумф»
f-35
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Автор американского журнала National Interest восхитился характеристиками новейшего российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500, который сможет уничтожать низкоорбитальные спутники и некоторые типы космических кораблей.Комплексы С-500 способны одновременно обнаруживать и сбивать до десяти боеголовок баллистических ракет, летящих со скоростью четыре мили в секунду, пишет издание. Противоракетная платформа может использовать несколько радиолокационных систем для того, чтобы одновременно засечь разные типы целей: самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и ракеты.Время отклика системы С-500 будет на шесть секунд меньше, чем у предыдущей модели — С-400 "Триумф". Этого удалось достичь благодаря модифицированным радарам. Ожидается, что максимальная дальность действия нового ЗРК составит около 600 километров. На прошедших государственных испытаниях система уже сумела сбить цель на расстоянии 481 километр, что на 80 километров больше, чем у любой из существующих зенитно-ракетных систем, говорится в статье.Автор статьи уточняет, что помимо спутников и космических аппаратов российский ЗРК может стать настоящей "серебряной пулей" для истребителей-невидимок F-35.Ожидается, что работы по созданию комплекса ПВО и ПРО С-500 закончат уже в 2021 году.Новейший ЗРК С-500 создает концерн "Алмаз-Антей", специализирующийся на разработке вооружений для противовоздушной обороны.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/pvo-f-35-1581346690.html
https://ria.ru/20201111/s-400-1584043977.html
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с-500 "прометей", с-400 «триумф», f-35, концерн пво "алмаз-антей"

"Сможет сбивать космические корабли": NI восхитился комплексом С-500

15:36 02.12.2020 (обновлено: 15:39 02.12.2020)
 
© NASAВид с МКС на Землю
Вид с МКС на Землю - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© NASA
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Автор американского журнала National Interest восхитился характеристиками новейшего российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500, который сможет уничтожать низкоорбитальные спутники и некоторые типы космических кораблей.
Комплексы С-500 способны одновременно обнаруживать и сбивать до десяти боеголовок баллистических ракет, летящих со скоростью четыре мили в секунду, пишет издание. Противоракетная платформа может использовать несколько радиолокационных систем для того, чтобы одновременно засечь разные типы целей: самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и ракеты.
Время отклика системы С-500 будет на шесть секунд меньше, чем у предыдущей модели — С-400 "Триумф". Этого удалось достичь благодаря модифицированным радарам. Ожидается, что максимальная дальность действия нового ЗРК составит около 600 километров. На прошедших государственных испытаниях система уже сумела сбить цель на расстоянии 481 километр, что на 80 километров больше, чем у любой из существующих зенитно-ракетных систем, говорится в статье.
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Автор статьи уточняет, что помимо спутников и космических аппаратов российский ЗРК может стать настоящей "серебряной пулей" для истребителей-невидимок F-35.
"Еще предстоит выяснить, сколько таких систем Россия сможет произвести в ближайшее десятилетие", — заключает автор статьи.
Ожидается, что работы по созданию комплекса ПВО и ПРО С-500 закончат уже в 2021 году.
Новейший ЗРК С-500 создает концерн "Алмаз-Антей", специализирующийся на разработке вооружений для противовоздушной обороны.
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С-500 "Прометей"С-400 «Триумф»F-35Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
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