https://ria.ru/20201202/putin-1587327694.html

Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии

Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии

Ситуация в Белоруссии во время выборов не могла не вызывать обеспокоенности в РФ, поскольку ее беспокоят попытки извне вмешиваться в дела стран, заявил... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:23

2020-12-02T13:23

2020-12-02T13:23

протесты в белоруссии

одкб

владимир путин

белоруссия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ситуация в Белоруссии во время выборов не могла не вызывать обеспокоенности в РФ, поскольку ее беспокоят попытки извне вмешиваться в дела стран, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация, с которой Белоруссия столкнулась, она не могла не вызывать у нас обеспокоенности. Естественно, в любой стране, особенно во время предвыборных баталий, в поствыборных ситуациях довольно часто возникают движения и даже конфликты.... Это было и в Белоруссии. Не это беспокоит - беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Между тем экс-кандидат посещает с визитами западноевропейские страны, встречается с представителями властей этих стран.При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Лукашенко заявлял, что причина нынешних внутриполитических событий в стране – влияние извне. По его словам, движущей силой беспорядков в стране является внешний фактор, а мотив – желание "убрать конкурента".

https://ria.ru/20201201/tikhanovskaya-1587179261.html

https://ria.ru/20201201/swift-1587201060.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одкб, владимир путин, белоруссия