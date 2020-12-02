Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/putin-1587312701.html
Путин по видеосвязи откроет медицинские центры в ряде регионов
Путин по видеосвязи откроет медицинские центры в ряде регионов
Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции откроет в ряде регионов многофункциональные медицинские центры Минобороны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:23
2020-12-02T12:29
дмитрий песков
владимир путин
астрахань
псков
североморск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586607297_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_59e1560c19ae0189148ab6e2c2eabab9.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции откроет в ряде регионов многофункциональные медицинские центры Минобороны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Также сегодня в режиме видеоконференции Путин примет участие в церемонии открытия в ряде субъектов многофункциональных медицинских центров Минобороны, в частности, речь пойдет об открытии такого центра в Астрахани, Североморске и в Пскове. Также президенту будет доложено о ходе строительства инфекционного больничного корпуса в Южно-Сахалинске", - рассказал Песков.По его словам, также в этот день возможна еще одна рабочая встреча у президента и международный телефонный разговор.
https://ria.ru/20201202/putin-1587311519.html
астрахань
псков
североморск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586607297_156:0:2887:2048_1400x0_80_0_0_99c466b53dffb464fd6ab35ada19a565.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, астрахань, псков, североморск, политика

Путин по видеосвязи откроет медицинские центры в ряде регионов

12:23 02.12.2020 (обновлено: 12:29 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в Нижегородской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции откроет в ряде регионов многофункциональные медицинские центры Минобороны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Также сегодня в режиме видеоконференции Путин примет участие в церемонии открытия в ряде субъектов многофункциональных медицинских центров Минобороны, в частности, речь пойдет об открытии такого центра в Астрахани, Североморске и в Пскове. Также президенту будет доложено о ходе строительства инфекционного больничного корпуса в Южно-Сахалинске", - рассказал Песков.
По его словам, также в этот день возможна еще одна рабочая встреча у президента и международный телефонный разговор.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
12:18
Путин примет участие по видеосвязи в конференции Сбербанка по ИИ
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинАстраханьПсковСевероморскПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:35На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников
17:31Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19
17:30Названы настройки, без которых нельзя использовать WhatsApp
17:29Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
17:21Ученые объяснили, почему люди теряют бдительность после алкоголя
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
Лента новостейМолния