https://ria.ru/20201202/putin-1587312701.html
Путин по видеосвязи откроет медицинские центры в ряде регионов
Путин по видеосвязи откроет медицинские центры в ряде регионов
Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции откроет в ряде регионов многофункциональные медицинские центры Минобороны, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:23
2020-12-02T12:23
2020-12-02T12:29
дмитрий песков
владимир путин
астрахань
псков
североморск
политика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции откроет в ряде регионов многофункциональные медицинские центры Минобороны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Также сегодня в режиме видеоконференции Путин примет участие в церемонии открытия в ряде субъектов многофункциональных медицинских центров Минобороны, в частности, речь пойдет об открытии такого центра в Астрахани, Североморске и в Пскове. Также президенту будет доложено о ходе строительства инфекционного больничного корпуса в Южно-Сахалинске", - рассказал Песков.По его словам, также в этот день возможна еще одна рабочая встреча у президента и международный телефонный разговор.
https://ria.ru/20201202/putin-1587311519.html
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дмитрий песков, владимир путин, астрахань, псков, североморск, политика