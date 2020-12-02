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Путин примет участие по видеосвязи в конференции Сбербанка по ИИ
Путин примет участие по видеосвязи в конференции Сбербанка по ИИ
Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в конференции, посвященной искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, организатором которой РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:18
2020-12-02T12:44
дженнифер лоуренс
сбербанк россии
ibm
дмитрий песков
технологии
в мире
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в конференции, посвященной искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, организатором которой выступает Сбербанк, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, будет конференция по искусственному интеллекту. Она будет в режиме видеоконференции, тоже режим вынужденный. Планируем, что президент примет участие. Это будет в пятницу", - сказал Песков."Он, безусловно, выступит там, наверное, будут какие-то слова (главы Сбербанка Германа - ред.) Грефа как организатора этой ежегодной конференции", - добавил он, отметив, что выступления будут проходить в прямом эфире.AI Journey - крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли.В этом году мероприятие пройдет с 3 по 5 декабря, ожидаются выступления около 200 российских и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили такие эксперты, как директор Лаборатории нейроморфных вычислений Intel Майк Дэвис, заслуженный научный сотрудник отдела исследований искусственного интеллекта IBM Майкл Хинд, директор по исследованиям Facebook AI Research Лоуренс ван дер Маатен, директор лаборатории IDSIA Юрген Шмидхубер.
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дженнифер лоуренс, сбербанк россии, ibm, дмитрий песков, технологии, в мире, владимир путин, общество

Путин примет участие по видеосвязи в конференции Сбербанка по ИИ

12:18 02.12.2020 (обновлено: 12:44 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в конференции, посвященной искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, организатором которой выступает Сбербанк, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, будет конференция по искусственному интеллекту. Она будет в режиме видеоконференции, тоже режим вынужденный. Планируем, что президент примет участие. Это будет в пятницу", - сказал Песков.
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"Он, безусловно, выступит там, наверное, будут какие-то слова (главы Сбербанка Германа - ред.) Грефа как организатора этой ежегодной конференции", - добавил он, отметив, что выступления будут проходить в прямом эфире.
AI Journey - крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли.
В этом году мероприятие пройдет с 3 по 5 декабря, ожидаются выступления около 200 российских и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили такие эксперты, как директор Лаборатории нейроморфных вычислений Intel Майк Дэвис, заслуженный научный сотрудник отдела исследований искусственного интеллекта IBM Майкл Хинд, директор по исследованиям Facebook AI Research Лоуренс ван дер Маатен, директор лаборатории IDSIA Юрген Шмидхубер.
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Дженнифер ЛоуренсСбербанк РоссииIBMДмитрий ПесковТехнологииВ миреВладимир ПутинОбщество
 
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