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Первые серии "Отыграть назад" оказались успешнее дебюта "Игры престолов"
Первые серии "Отыграть назад" оказались успешнее дебюта "Игры престолов"
Первые серии "Отыграть назад" на британском канале Sky Atlantic (партнер HBO в Западной Европе) были популярнее, чем начало "Игры престолов" в 2011 году,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T05:26
2020-12-02T05:36
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Первые серии "Отыграть назад" на британском канале Sky Atlantic (партнер HBO в Западной Европе) были популярнее, чем начало "Игры престолов" в 2011 году, сообщает Variety. За 28 дней после премьеры шоу с участием Николь Кидман и Хью Гранта посмотрели более 2,78 миллионов зрителей, что больше, чем у "Игры престолов" за аналогичный период.У первых трех эпизодов "Отыграть назад" было больше 2,5 миллионов зрителей. Возможно, что сериал станет самым крупным американским проектом на Sky Atlantic. "Хранителей" и "Большую маленькую ложь" он уже обогнал.В основе сюжета роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по "Большой маленькой лжи". Николь Кидман и Хью Грант играют идеальных супругов: она успешный психотерапевт, а он – врач онколог, их ребенок учится в частной школе. Размеренное существование омрачают два события: ужасное убийство и внезапное исчезновение мужа.
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, хью грант, николь кидман

Первые серии "Отыграть назад" оказались успешнее дебюта "Игры престолов"

05:26 02.12.2020 (обновлено: 05:36 02.12.2020)
 
© Blossom Films (2020)Кадр из сериала "Отыграть назад"
Кадр из сериала Отыграть назад - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Blossom Films (2020)
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Первые серии "Отыграть назад" на британском канале Sky Atlantic (партнер HBO в Западной Европе) были популярнее, чем начало "Игры престолов" в 2011 году, сообщает Variety.
За 28 дней после премьеры шоу с участием Николь Кидман и Хью Гранта посмотрели более 2,78 миллионов зрителей, что больше, чем у "Игры престолов" за аналогичный период.
У первых трех эпизодов "Отыграть назад" было больше 2,5 миллионов зрителей. Возможно, что сериал станет самым крупным американским проектом на Sky Atlantic. "Хранителей" и "Большую маленькую ложь" он уже обогнал.
В основе сюжета роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по "Большой маленькой лжи". Николь Кидман и Хью Грант играют идеальных супругов: она успешный психотерапевт, а он – врач онколог, их ребенок учится в частной школе. Размеренное существование омрачают два события: ужасное убийство и внезапное исчезновение мужа.
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