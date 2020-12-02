https://ria.ru/20201202/prosmotry-1587186835.html

Первые серии "Отыграть назад" оказались успешнее дебюта "Игры престолов"

Первые серии "Отыграть назад" оказались успешнее дебюта "Игры престолов"

Первые серии "Отыграть назад" на британском канале Sky Atlantic (партнер HBO в Западной Европе) были популярнее, чем начало "Игры престолов" в 2011 году,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T05:26

2020-12-02T05:26

2020-12-02T05:36

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Первые серии "Отыграть назад" на британском канале Sky Atlantic (партнер HBO в Западной Европе) были популярнее, чем начало "Игры престолов" в 2011 году, сообщает Variety. За 28 дней после премьеры шоу с участием Николь Кидман и Хью Гранта посмотрели более 2,78 миллионов зрителей, что больше, чем у "Игры престолов" за аналогичный период.У первых трех эпизодов "Отыграть назад" было больше 2,5 миллионов зрителей. Возможно, что сериал станет самым крупным американским проектом на Sky Atlantic. "Хранителей" и "Большую маленькую ложь" он уже обогнал.В основе сюжета роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по "Большой маленькой лжи". Николь Кидман и Хью Грант играют идеальных супругов: она успешный психотерапевт, а он – врач онколог, их ребенок учится в частной школе. Размеренное существование омрачают два события: ужасное убийство и внезапное исчезновение мужа.

https://ria.ru/20201118/kidman-1584968078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, hbo, хью грант, николь кидман