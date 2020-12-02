https://ria.ru/20201202/produkty-1587390244.html
Названы продукты, защищающие от инсульта
Названы продукты, защищающие от инсульта
Продукты, богатые витаминами и антиоксидантами, такие как фрукты, овощи, орехи и зерновые, помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. К... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:40
2020-12-02T17:40
2020-12-02T19:52
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Продукты, богатые витаминами и антиоксидантами, такие как фрукты, овощи, орехи и зерновые, помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. К таким выводам пришли американские ученые. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.В исследовании приняли участие 166 тысяч женщин и 44 тысячи мужчин в возрасте от 24 до 30 лет. Выяснилось, что те, кто больше употреблял красного и обработанного мяса вроде бекона и колбас, а также сладостей, имел на 28% более высокий риск инсульта и на 46% большую вероятность инфаркта.Как объяснил автор исследования Джун Ли, уникальность проведенной работы заключается в том, что в ней не рассматривали влияние отдельных групп продуктов, а изучали воздействие комбинации из 18 групп продуктов.Наиболее вредными оказались такие продукты, как красное мясо, субпродукты, переработанное мясо, очищенные зерна, сладкие и диетические напитки. Также в число вредных попали порошкообразные или обогащенные пищевые продукты и заменители блюд, порошковые и упакованные супы быстрого приготовления, лапша и десерты.В то же время наиболее полезными названы листовые зеленые овощи, желтые овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, чай, кофе и вино.Ли добавил, что даже с учетом таких факторов, как гипертония, ожирение, диабет, а также прием витаминов, лекарств, гипотензивных и гиполипидемических препаратов, выводы ученых остались верны.
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здоровье - общество, общество
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Продукты, богатые витаминами и антиоксидантами, такие как фрукты, овощи, орехи и зерновые, помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. К таким выводам пришли американские ученые. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology
.
В исследовании приняли участие 166 тысяч женщин и 44 тысячи мужчин в возрасте от 24 до 30 лет. Выяснилось, что те, кто больше употреблял красного и обработанного мяса вроде бекона и колбас, а также сладостей, имел на 28% более высокий риск инсульта и на 46% большую вероятность инфаркта.
Как объяснил автор исследования Джун Ли, уникальность проведенной работы заключается в том, что в ней не рассматривали влияние отдельных групп продуктов, а изучали воздействие комбинации из 18 групп продуктов.
Наиболее вредными оказались такие продукты, как красное мясо, субпродукты, переработанное мясо, очищенные зерна, сладкие и диетические напитки. Также в число вредных попали порошкообразные или обогащенные пищевые продукты и заменители блюд, порошковые и упакованные супы быстрого приготовления, лапша и десерты.
В то же время наиболее полезными названы листовые зеленые овощи, желтые овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, чай, кофе и вино.
Ли добавил, что даже с учетом таких факторов, как гипертония, ожирение, диабет, а также прием витаминов, лекарств, гипотензивных и гиполипидемических препаратов, выводы ученых остались верны.