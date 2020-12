https://ria.ru/20201202/produkty-1587390244.html

Названы продукты, защищающие от инсульта

Названы продукты, защищающие от инсульта

Продукты, богатые витаминами и антиоксидантами, такие как фрукты, овощи, орехи и зерновые, помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. К... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:40

2020-12-02T17:40

2020-12-02T19:52

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154897/64/1548976425_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_27e86b970eb739218dfc385a1dff60b9.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Продукты, богатые витаминами и антиоксидантами, такие как фрукты, овощи, орехи и зерновые, помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. К таким выводам пришли американские ученые. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.В исследовании приняли участие 166 тысяч женщин и 44 тысячи мужчин в возрасте от 24 до 30 лет. Выяснилось, что те, кто больше употреблял красного и обработанного мяса вроде бекона и колбас, а также сладостей, имел на 28% более высокий риск инсульта и на 46% большую вероятность инфаркта.Как объяснил автор исследования Джун Ли, уникальность проведенной работы заключается в том, что в ней не рассматривали влияние отдельных групп продуктов, а изучали воздействие комбинации из 18 групп продуктов.Наиболее вредными оказались такие продукты, как красное мясо, субпродукты, переработанное мясо, очищенные зерна, сладкие и диетические напитки. Также в число вредных попали порошкообразные или обогащенные пищевые продукты и заменители блюд, порошковые и упакованные супы быстрого приготовления, лапша и десерты.В то же время наиболее полезными названы листовые зеленые овощи, желтые овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, чай, кофе и вино.Ли добавил, что даже с учетом таких факторов, как гипертония, ожирение, диабет, а также прием витаминов, лекарств, гипотензивных и гиполипидемических препаратов, выводы ученых остались верны.

https://ria.ru/20201201/sosiski-1587178563.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество