Оснований для вывода миротворцев из Приднестровья нет, заявил глава ПМР
© Sputnik / Мирослав РотарьБлокпост российских миротворцев в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
ТИРАСПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что на сегодняшний день нет оснований для вывода из Приднестровья российских миротворцев, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.
"На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции", - заявил Красносельский, отвечая на вопросы "Парламентской газеты".
По его словам, в Приднестровье привыкли к тому, что молдавские политики периодически выступают с резонансными заявлениями, не утруждая себя попытками вникнуть в содержание таких серьезных вопросов, возникших задолго до обретения Молдавией своей независимости. "Военное имущество, находящееся на территории Приднестровья, является российской собственностью и охраняется российскими военнослужащими", - напомнил глава ПМР.
"Попытки решать такие тонкие вопросы в рамках публичной риторики и без тесной координации с Российской Федерацией и Приднестровьем не могут рассматриваться всерьез", - подчеркнул Красносельский.
"Не думаю, что громкие декларации, созвучные политическим требованиям отдельных стран-членов НАТО о нейтрализации российского военного присутствия в Приднестровье, будут способствовать продвижению в этом вопросе". – отметил приднестровский лидер.
Он подчеркнул, что в Приднестровье не отделяют ОГРВ (Оперативную группу российских войск) от миротворческого контингента России. Это прямо взаимосвязанные компоненты. "Российские военнослужащие из ОГРВ проходят службу в миротворческом контингенте на ротационной основе. Это и есть те российские солдаты, которые оберегают мир и спокойствие. Каждому представителю Молдовы в трёхсторонней миротворческой операции хорошо это известно", - добавил Красносельский.
В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.