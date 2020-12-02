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Оснований для вывода миротворцев из Приднестровья нет, заявил глава ПМР
Оснований для вывода миротворцев из Приднестровья нет, заявил глава ПМР
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что на сегодняшний день нет оснований для вывода из Приднестровья... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:41
2020-12-02T11:41
россия
вадим красносельский
майя санду
обсе
нато
приднестровская молдавская республика
румыния
молдавия
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что на сегодняшний день нет оснований для вывода из Приднестровья российских миротворцев, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ."На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции", - заявил Красносельский, отвечая на вопросы "Парламентской газеты".По его словам, в Приднестровье привыкли к тому, что молдавские политики периодически выступают с резонансными заявлениями, не утруждая себя попытками вникнуть в содержание таких серьезных вопросов, возникших задолго до обретения Молдавией своей независимости. "Военное имущество, находящееся на территории Приднестровья, является российской собственностью и охраняется российскими военнослужащими", - напомнил глава ПМР."Попытки решать такие тонкие вопросы в рамках публичной риторики и без тесной координации с Российской Федерацией и Приднестровьем не могут рассматриваться всерьез", - подчеркнул Красносельский."Не думаю, что громкие декларации, созвучные политическим требованиям отдельных стран-членов НАТО о нейтрализации российского военного присутствия в Приднестровье, будут способствовать продвижению в этом вопросе". – отметил приднестровский лидер.Он подчеркнул, что в Приднестровье не отделяют ОГРВ (Оперативную группу российских войск) от миротворческого контингента России. Это прямо взаимосвязанные компоненты. "Российские военнослужащие из ОГРВ проходят службу в миротворческом контингенте на ротационной основе. Это и есть те российские солдаты, которые оберегают мир и спокойствие. Каждому представителю Молдовы в трёхсторонней миротворческой операции хорошо это известно", - добавил Красносельский.В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20201202/mirotvortsy-1587263712.html
https://ria.ru/20201201/mirotvortsy-1587185243.html
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россия, вадим красносельский, майя санду, обсе, нато, приднестровская молдавская республика, румыния, молдавия, в мире

Оснований для вывода миротворцев из Приднестровья нет, заявил глава ПМР

11:41 02.12.2020
 
© Sputnik / Мирослав РотарьБлокпост российских миротворцев в Приднестровье
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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ТИРАСПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что на сегодняшний день нет оснований для вывода из Приднестровья российских миротворцев, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.
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"На сегодняшний день нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции", - заявил Красносельский, отвечая на вопросы "Парламентской газеты".
По его словам, в Приднестровье привыкли к тому, что молдавские политики периодически выступают с резонансными заявлениями, не утруждая себя попытками вникнуть в содержание таких серьезных вопросов, возникших задолго до обретения Молдавией своей независимости. "Военное имущество, находящееся на территории Приднестровья, является российской собственностью и охраняется российскими военнослужащими", - напомнил глава ПМР.
"Попытки решать такие тонкие вопросы в рамках публичной риторики и без тесной координации с Российской Федерацией и Приднестровьем не могут рассматриваться всерьез", - подчеркнул Красносельский.
"Не думаю, что громкие декларации, созвучные политическим требованиям отдельных стран-членов НАТО о нейтрализации российского военного присутствия в Приднестровье, будут способствовать продвижению в этом вопросе". – отметил приднестровский лидер.
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Он подчеркнул, что в Приднестровье не отделяют ОГРВ (Оперативную группу российских войск) от миротворческого контингента России. Это прямо взаимосвязанные компоненты. "Российские военнослужащие из ОГРВ проходят службу в миротворческом контингенте на ротационной основе. Это и есть те российские солдаты, которые оберегают мир и спокойствие. Каждому представителю Молдовы в трёхсторонней миротворческой операции хорошо это известно", - добавил Красносельский.
В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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РоссияВадим КрасносельскийМайя СандуОБСЕНАТОПриднестровская Молдавская РеспубликаРумынияМолдавияВ мире
 
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