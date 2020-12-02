https://ria.ru/20201202/prezhdevremennost-1587269892.html

Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших коронавирус

Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших коронавирус

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в разговоре с РИА Новости предположила, что преждевременное старение может быть... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T07:31

2020-12-02T07:31

2020-12-02T07:31

распространение нового коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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геннадий онищенко

медицина

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в разговоре с РИА Новости предположила, что преждевременное старение может быть одним из последствий COVID-19 даже в легкой форме.Ученгый обратила внимание на результаты работы группы врачей, в которой изучали состояние пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в умеренной и мягкой формах.Собеседница агентства уточнила, что обычно такие диагнозы бывают у 60-летних людей, однако у переболевших COVID-19 подобные проблемы замечали уже в 40-летнем возрасте.Баранова сделала вывод, что коронавирус "забирает ресурсы и приближает старость". При этом, добавила она, последствия заболевания необходимо тщательно изучить.Однако попытки подобных исследований уже предпринимаются, заключила БарановаГоспитализация при легкой формеБывший главный санитарный врач, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" также высказался о течении COVID-19 в умеренной форме. По его словам, некоторым людям может понадобиться госпитализация даже в таком случае."Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека", — пояснил парламентарий.Онищенко добавил, что это относится и к гражданам с онкологическим заболеванием, поскольку при наличии рака у пациентов ослаблена иммунная система.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201130/simptomy-1587010000.html

https://ria.ru/20201128/sovety-1586750539.html

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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, геннадий онищенко, медицина, общество