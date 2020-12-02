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Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших коронавирус
Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших коронавирус
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в разговоре с РИА Новости предположила, что преждевременное старение может быть... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T07:31
2020-12-02T07:31
2020-12-02T07:31
распространение нового коронавируса
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геннадий онищенко
медицина
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в разговоре с РИА Новости предположила, что преждевременное старение может быть одним из последствий COVID-19 даже в легкой форме.Ученгый обратила внимание на результаты работы группы врачей, в которой изучали состояние пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в умеренной и мягкой формах.Собеседница агентства уточнила, что обычно такие диагнозы бывают у 60-летних людей, однако у переболевших COVID-19 подобные проблемы замечали уже в 40-летнем возрасте.Баранова сделала вывод, что коронавирус "забирает ресурсы и приближает старость". При этом, добавила она, последствия заболевания необходимо тщательно изучить.Однако попытки подобных исследований уже предпринимаются, заключила БарановаГоспитализация при легкой формеБывший главный санитарный врач, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" также высказался о течении COVID-19 в умеренной форме. По его словам, некоторым людям может понадобиться госпитализация даже в таком случае."Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека", — пояснил парламентарий.Онищенко добавил, что это относится и к гражданам с онкологическим заболеванием, поскольку при наличии рака у пациентов ослаблена иммунная система.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, геннадий онищенко, медицина, общество
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
в разговоре с РИА Новости предположила, что преждевременное старение может быть одним из последствий COVID-19 даже в легкой форме.
Ученгый обратила внимание на результаты работы группы врачей, в которой изучали состояние пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в умеренной и мягкой формах.
"Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы", — пояснила Баранова.
Собеседница агентства уточнила, что обычно такие диагнозы бывают у 60-летних людей, однако у переболевших COVID-19 подобные проблемы замечали уже в 40-летнем возрасте.
Баранова сделала вывод, что коронавирус "забирает ресурсы и приближает старость". При этом, добавила она, последствия заболевания необходимо тщательно изучить.
"Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причем неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься", — добавила собеседница агентства.
Однако попытки подобных исследований уже предпринимаются, заключила Баранова
Госпитализация при легкой форме
Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко
в интервью "Вечерней Москве" также высказался о течении COVID-19 в умеренной форме. По его словам, некоторым людям может понадобиться госпитализация даже в таком случае.
"Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека", — пояснил парламентарий.
Онищенко добавил, что это относится и к гражданам с онкологическим заболеванием, поскольку при наличии рака у пациентов ослаблена иммунная система.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф