Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19
© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
© AP Photo / Laurent Cipriani
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Интерпол предупредил правоохранительные органы стран-участников организации о возможной угрозе роста преступности, связанной с распространением вакцин против коронавируса.
"Интерпол направил оповещение о глобальной угрозе правоохранительным органам 194 стран-членов (организации) и предупредил их, что нужно быть готовыми к тому, что вакцина против COVID-19 является целью сетей организованной преступности, как физически, так и онлайн", - говорится в заявлении организации.
Как сказал генеральный секретарь организации Юрген Шток, "преступные организации планируют проникнуть или нарушить каналы поставок" вакцин. По его словам, "ничего не подозревающие люди могут стать целью преступных сетей, использующих подставные сайты и ненастоящие лекарства". В связи с увеличением числа случаев мошенничества, связанного с коронавирусом, Интерпол советует людям "проявлять особую осторожность при поиске медицинского оборудования и лекарств в интернете".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 62 миллионов случаев заражения, свыше 1,4 миллиона человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.