https://ria.ru/20201202/prestupnost-1587388651.html

Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19

Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19

Интерпол предупредил правоохранительные органы стран-участников организации о возможной угрозе роста преступности, связанной с распространением вакцин против... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:31

2020-12-02T17:31

2020-12-02T17:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

интерпол

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Интерпол предупредил правоохранительные органы стран-участников организации о возможной угрозе роста преступности, связанной с распространением вакцин против коронавируса.Как сказал генеральный секретарь организации Юрген Шток, "преступные организации планируют проникнуть или нарушить каналы поставок" вакцин. По его словам, "ничего не подозревающие люди могут стать целью преступных сетей, использующих подставные сайты и ненастоящие лекарства". В связи с увеличением числа случаев мошенничества, связанного с коронавирусом, Интерпол советует людям "проявлять особую осторожность при поиске медицинского оборудования и лекарств в интернете".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 62 миллионов случаев заражения, свыше 1,4 миллиона человек скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587354726.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, интерпол, в мире