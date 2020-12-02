https://ria.ru/20201202/prava-1587303706.html

В Госдуме оценили идею выдавать права с 16 лет

В Госдуме оценили идею выдавать права с 16 лет

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил РИА Новости, что теоретически выдавать права несовершеннолетним с 16 лет можно, однако в таком случае необходимо вернуть РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:42

2020-12-02T11:42

2020-12-02T11:42

вячеслав лысаков

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил РИА Новости, что теоретически выдавать права несовершеннолетним с 16 лет можно, однако в таком случае необходимо вернуть самоподготовку для начинающих водителей, запрещенную несколько лет назад.Ранее стало известно, что в новом проекте регламента МВД о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений прописана возможность выдачи водительских прав несовершеннолетним, с 16 лет. Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года."Эта часть документа кажется мне абсолютно декларативной, ничем не обеспеченной", - сказал Лысаков. Он пояснил, что, получив права в 16 лет, начинающий водитель имеет право садиться за руль только с 18 лет. "У меня первый вопрос возникает – где они могут пройти обучение, потому что главное – это практика", - добавил депутат ГД.Он напомнил, что ранее молодые водители могли "накатывать часы, набивать руку, доводить до автоматизма навыки" с родственником, имеющим опыт безаварийной езды. "Это был прекрасный способ закрепить навыки. Но в настоящее время такая система самоподготовки запрещена... Если мы не разрешим самостоятельную подготовку, то мы не сможем реализовать благие намерения МВД", - сказал Лысаков.Он также заметил, что если в качестве примера МВД берет западные страны, то там молодые люди получают права прямо "не отрываясь от парты". Лысаков пояснил, что школы РФ не обладают материально-технической возможностью для обучения школьников автоделу, подобных дисциплин нет и в программе."Когда молодежь получает права без отрыва от обучения – это один разговор, это прогрессивно и хорошо, но когда он теоретически где-то обучится и получит права, возникает вопрос – а где и каким образом он может это сделать (получить опыт вождения)? Тогда, логически возникает мысль – давайте тогда вернем самостоятельную подготовку. Тогда молодые люди смогут в свободное время изучать правила дорожного движения, а в удобное время могут выехать с отцом или братом на не очень оживленную дорогу потренироваться", - пояснил парламентарий.Кроме того, Лысаков скептически отнесся к предложению МВД разрешить 17-летним подросткам управлять автомобилям в сопровождении водителя-наставника, пояснив, что на практике сделать это будет очень сложно. Депутат ГД предложил МВД подумать над ограничениями, которые существуют в ряде стран для начинающих водителей. В частности, это запрет на ночную езду, запрет на перевозку более одного пассажира. "Это отдельное дополнение, которое МВД обошло стороной. Если вы с 17 лет разрешите, вместе с наставником или без наставника, надо вводить какие-то ограничения для такой езды", - заключил он.

https://ria.ru/20201202/ekzamen-1587273504.html

https://ria.ru/20201130/ekzamen-1586887130.html

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вячеслав лысаков, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество