https://ria.ru/20201202/pozhar-1587396203.html

Заммэра Бирюков находится на месте пожара в коллекторе на севере Москвы

Заммэра Бирюков находится на месте пожара в коллекторе на севере Москвы

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков находится на месте происшествия на Ленинградском проспекте, где произошел пожар в коллекторе и... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:11

2020-12-02T18:11

2020-12-02T18:20

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петр бирюков

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происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков находится на месте происшествия на Ленинградском проспекте, где произошел пожар в коллекторе и отключили электричество в нескольких домах, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства.Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Москве, спасателям поступило сообщение о задымлении в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. Представитель экстренных служб города рассказал, что в результате инцидента отключено электричество в некоторых домах на севере Москвы."Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков находится на Ленинградском проспекте, где произошло возгорание в коллекторе. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201202/pozhar-1587274084.html

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петр бирюков, москва, происшествия