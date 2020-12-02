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Заммэра Бирюков находится на месте пожара в коллекторе на севере Москвы
Заммэра Бирюков находится на месте пожара в коллекторе на севере Москвы
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков находится на месте происшествия на Ленинградском проспекте, где произошел пожар в коллекторе и... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:11
2020-12-02T18:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков находится на месте происшествия на Ленинградском проспекте, где произошел пожар в коллекторе и отключили электричество в нескольких домах, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства.Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Москве, спасателям поступило сообщение о задымлении в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. Представитель экстренных служб города рассказал, что в результате инцидента отключено электричество в некоторых домах на севере Москвы."Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков находится на Ленинградском проспекте, где произошло возгорание в коллекторе. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия", - сказал собеседник агентства.
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петр бирюков, москва, происшествия

Заммэра Бирюков находится на месте пожара в коллекторе на севере Москвы

18:11 02.12.2020 (обновлено: 18:20 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков находится на месте происшествия на Ленинградском проспекте, где произошел пожар в коллекторе и отключили электричество в нескольких домах, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Москве, спасателям поступило сообщение о задымлении в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. Представитель экстренных служб города рассказал, что в результате инцидента отключено электричество в некоторых домах на севере Москвы.
"Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков находится на Ленинградском проспекте, где произошло возгорание в коллекторе. Он руководит работой штаба по ликвидации последствий происшествия", - сказал собеседник агентства.
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