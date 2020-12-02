https://ria.ru/20201202/pozhar-1587274084.html
При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
Тело человека обнаружено после пожара в забитой мусором квартире в центре Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:49
2020-12-02T08:49
2020-12-02T16:45
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Тело человека обнаружено после пожара в забитой мусором квартире в центре Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС."Второго декабря на 5-й Советской улице в доме 26 произошел пожар. Происходит горение в квартире, забитой мусором. С вышележащих этажей эвакуированы 15 человек. В квартире обнаружен погибший", — сказано в сообщении.Личность погибшего устанавливается.
https://ria.ru/20201201/pozhar-1587210574.html
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