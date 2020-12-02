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При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
Тело человека обнаружено после пожара в забитой мусором квартире в центре Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:49
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Тело человека обнаружено после пожара в забитой мусором квартире в центре Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС."Второго декабря на 5-й Советской улице в доме 26 произошел пожар. Происходит горение в квартире, забитой мусором. С вышележащих этажей эвакуированы 15 человек. В квартире обнаружен погибший", — сказано в сообщении.Личность погибшего устанавливается.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек

08:49 02.12.2020 (обновлено: 16:45 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра "Парус" в Тюмени
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения возгорания бизнес-центра Парус в Тюмени - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Тело человека обнаружено после пожара в забитой мусором квартире в центре Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
"Второго декабря на 5-й Советской улице в доме 26 произошел пожар. Происходит горение в квартире, забитой мусором. С вышележащих этажей эвакуированы 15 человек. В квартире обнаружен погибший", — сказано в сообщении.
Личность погибшего устанавливается.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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