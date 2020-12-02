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https://ria.ru/20201202/plotnikov-1587409926.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Плотникова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Плотникова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера Бориса Плотникова, отметив, что он хранил неизменную приверженность РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:29
2020-12-02T19:29
культура
борис плотников
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера Бориса Плотникова, отметив, что он хранил неизменную приверженность традициям отечественного искусства, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил РИА Новости, что актер Борис Плотников, известный по роли Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер на 72-м году жизни от коронавируса.Президент добавил, что память о Плотникове навсегда останется в сердцах близких, коллег, учеников.Народный артист России Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года. Он дебютировал в кино в 1976 году в фильме "Восхождение" культового режиссера Ларисы Шепитько, принесшем ему всесоюзную известность. Актер играл в фильмах "Собачье сердце", "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Кабала святош", сериалах "Годунов", "Крылья Империи" и других. Он также принимал участие в спектаклях Театра Олега Табакова, МХТ имени Чехова, Театра Сатиры, Театра Российской армии и других. Плотников – профессор кафедры мастерства актера, руководитель мастерской ГИТИСа.
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борис плотников, владимир путин, общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Плотникова

19:29 02.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Борис Плотников
Актер Борис Плотников - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера Бориса Плотникова, отметив, что он хранил неизменную приверженность традициям отечественного искусства, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил РИА Новости, что актер Борис Плотников, известный по роли Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер на 72-м году жизни от коронавируса.

"Ушёл из жизни яркий, неординарный и очень талантливый человек. Борис Плотников был замечательным артистом, опытным наставником и педагогом. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, хранил неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства", - говорится в сообщении.

Президент добавил, что память о Плотникове навсегда останется в сердцах близких, коллег, учеников.
Народный артист России Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года. Он дебютировал в кино в 1976 году в фильме "Восхождение" культового режиссера Ларисы Шепитько, принесшем ему всесоюзную известность. Актер играл в фильмах "Собачье сердце", "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Кабала святош", сериалах "Годунов", "Крылья Империи" и других. Он также принимал участие в спектаклях Театра Олега Табакова, МХТ имени Чехова, Театра Сатиры, Театра Российской армии и других. Плотников – профессор кафедры мастерства актера, руководитель мастерской ГИТИСа.
Актер Борис Плотников - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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