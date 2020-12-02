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https://ria.ru/20201202/plotnikov-1587344415.html
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Плотникова
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Плотникова
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Бориса Плотникова, отметив его выдающийся талант актера и педагога,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:28
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культура
борис плотников
гитис
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Бориса Плотникова, отметив его выдающийся талант актера и педагога, телеграмма мэра опубликована на официальном сайте правительства столицы.Плотников скончался на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией."Ушел из жизни выдающийся актер и педагог, оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Бориса Григорьевича Плотникова — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему огромную популярность. Спектакли и фильмы с участием мастера по праву вошли в золотой фонд искусства. За годы плодотворной преподавательской деятельности профессор Плотников воспитал целую плеяду талантливых актеров", - написал Собянин.Плотников дебютировал в кино в 1976 году в фильме "Восхождение" культового режиссера Ларисы Шепитько, принесшем ему всесоюзную известность. Актер играл в фильмах "Собачье сердце", "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Кабала святош", сериалах "Годунов", "Крылья Империи" и других. Он также принимал участие в спектаклях Театра Олега Табакова, МХТ имени Чехова, Театра Сатиры, Театра Российской армии и других. Плотников – профессор кафедры мастерства актера, руководитель мастерской ГИТИСа.
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борис плотников, гитис, сергей собянин, москва, общество

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Плотникова

14:28 02.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Борис Плотников
Актер Борис Плотников - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Бориса Плотникова, отметив его выдающийся талант актера и педагога, телеграмма мэра опубликована на официальном сайте правительства столицы.
Плотников скончался на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
"Ушел из жизни выдающийся актер и педагог, оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Бориса Григорьевича Плотникова — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему огромную популярность. Спектакли и фильмы с участием мастера по праву вошли в золотой фонд искусства. За годы плодотворной преподавательской деятельности профессор Плотников воспитал целую плеяду талантливых актеров", - написал Собянин.
Плотников дебютировал в кино в 1976 году в фильме "Восхождение" культового режиссера Ларисы Шепитько, принесшем ему всесоюзную известность. Актер играл в фильмах "Собачье сердце", "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Кабала святош", сериалах "Годунов", "Крылья Империи" и других. Он также принимал участие в спектаклях Театра Олега Табакова, МХТ имени Чехова, Театра Сатиры, Театра Российской армии и других. Плотников – профессор кафедры мастерства актера, руководитель мастерской ГИТИСа.
Актер Борис Плотников - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
14:14Культура
Любимова отметила актерский талант и яркую индивидуальность Плотникова
 
КультураБорис ПлотниковГИТИССергей СобянинМоскваОбщество
 
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