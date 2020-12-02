Любимова отметила актерский талант и яркую индивидуальность Плотникова
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Народный артист РФ, актер и театральный педагог Борис Плотников обладал богатым актерским талантом и яркой индивидуальностью, его отличало умение находить общий язык с подрастающим поколением и искренняя забота о сохранении традиций русской драматической школы, заявила журналистам министр культуры России Ольга Любимова.
Плотников скончался на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
"Всю свою профессиональную карьеру он посвятил кино и театру. Зрители знали и любили его по замечательным ролям, в которых раскрывался его богатый актерский талант и яркая индивидуальность. Они не оставляли никого равнодушными. Наравне с творческой деятельностью, Бориса Григорьевича отличало умение находить общий язык с подрастающим поколением. Он был прекрасным наставником, вел большую педагогическую работу и искренне заботился о сохранении замечательных традиций русской драматической школы. Его жизнь стала примером истинного служения искусству", - сказала министр.
Любимова выразила искренние соболезнования родным и близким актера.
Плотников дебютировал в кино в 1976 году в фильме "Восхождение" культового режиссера Ларисы Шепитько, принесшем ему всесоюзную известность. Актер играл в фильмах "Собачье сердце", "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Кабала святош", сериалах "Годунов", "Крылья Империи" и других. Он также принимал участие в спектаклях Театра Олега Табакова, МХТ имени Чехова, Театра Сатиры, Театра Российской армии и других. Плотников – профессор кафедры мастерства актера, руководитель мастерской ГИТИСа.