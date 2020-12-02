https://ria.ru/20201202/plotnikov-1587341526.html

Любимова отметила актерский талант и яркую индивидуальность Плотникова

Любимова отметила актерский талант и яркую индивидуальность Плотникова

Народный артист РФ, актер и театральный педагог Борис Плотников обладал богатым актерским талантом и яркой индивидуальностью, его отличало умение находить общий РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:14

2020-12-02T14:14

2020-12-02T14:14

культура

борис плотников

ольга любимова

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Народный артист РФ, актер и театральный педагог Борис Плотников обладал богатым актерским талантом и яркой индивидуальностью, его отличало умение находить общий язык с подрастающим поколением и искренняя забота о сохранении традиций русской драматической школы, заявила журналистам министр культуры России Ольга Любимова.Плотников скончался на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.Любимова выразила искренние соболезнования родным и близким актера.Плотников дебютировал в кино в 1976 году в фильме "Восхождение" культового режиссера Ларисы Шепитько, принесшем ему всесоюзную известность. Актер играл в фильмах "Собачье сердце", "Михайло Ломоносов", "Лермонтов", "Кабала святош", сериалах "Годунов", "Крылья Империи" и других. Он также принимал участие в спектаклях Театра Олега Табакова, МХТ имени Чехова, Театра Сатиры, Театра Российской армии и других. Плотников – профессор кафедры мастерства актера, руководитель мастерской ГИТИСа.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/plotnikov-1587340249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис плотников, ольга любимова, общество