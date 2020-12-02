https://ria.ru/20201202/plotnikov-1587330416.html

Названа причина смерти актера Бориса Плотникова

Названа причина смерти актера Бориса Плотникова

Причиной смерти Народного артиста России Бориса Плотникова стал коронавирус, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:34

2020-12-02T13:34

2020-12-02T13:35

борис плотников

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Причиной смерти Народного артиста России Бориса Плотникова стал коронавирус, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.По его словам, перед этим актер в течение недели находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Плотников скончался в возрасте 71 года в Москве. Дата и место похорон станут известны позже.Плотников окончил театральное училище в Свердловской области, а затем филфак Уральского госуниверситета. Артист работал в Театре Сатиры, театре Советской Армии, а последние 18 лет — в МХТ им. Чехова. Наибольшую известность в кино актеру принесла роль доктора Борменталя в картине Владимира Бортко "Собачье сердце".

москва

свердловская область

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борис плотников, григорий заславский, москва, свердловская область, общество