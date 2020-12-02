https://ria.ru/20201202/plotnikov-1587330416.html
Названа причина смерти актера Бориса Плотникова
Названа причина смерти актера Бориса Плотникова
Причиной смерти Народного артиста России Бориса Плотникова стал коронавирус, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:34
2020-12-02T13:34
2020-12-02T13:35
борис плотников
григорий заславский
москва
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587319193_0:28:1036:611_1400x0_80_0_0_3e5a84638fa3df4dff5c1effd7342d66.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Причиной смерти Народного артиста России Бориса Плотникова стал коронавирус, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.По его словам, перед этим актер в течение недели находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Плотников скончался в возрасте 71 года в Москве. Дата и место похорон станут известны позже.Плотников окончил театральное училище в Свердловской области, а затем филфак Уральского госуниверситета. Артист работал в Театре Сатиры, театре Советской Армии, а последние 18 лет — в МХТ им. Чехова. Наибольшую известность в кино актеру принесла роль доктора Борменталя в картине Владимира Бортко "Собачье сердце".
москва
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587319193_0:0:1036:777_1400x0_80_0_0_b25c2090cc016563f77f88e1fa13f353.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис плотников, григорий заславский, москва, свердловская область, общество