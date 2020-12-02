https://ria.ru/20201202/platforma-1587345016.html
ВТБ запустил платформу для ускорения внедрения искусственного интеллекта
ВТБ запустил платформу для ускорения внедрения искусственного интеллекта
Банк ВТБ создал и запустил ИТ-платформу, которая позволяет унифицировать и упростить внедрение технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:31
2020-12-02T14:31
2020-12-02T14:31
втб
технологии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67a539667537f4189b6ec27d8f24f654.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Банк ВТБ создал и запустил ИТ-платформу, которая позволяет унифицировать и упростить внедрение технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка, сообщает пресс-служба ВТБ.Система состоит из двух ключевых компонентов — платформы исполнения моделей и системы управления моделями. Первая позволяет одновременно и независимо запускать сотни моделей -логических модулей, каждый из которых решает определенную бизнес-задачу. Система управления моделями сопровождает процесс создания модели от идеи до реализации, проверяет качество ее работы и при необходимости корректирует ее.Как отметили в ВТБ, сегодня до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений приходится на модели с применением ИИ. С начала 2020 года в ВТБ были разработаны более 130 аналитических моделей для различных бизнес-процессов."Технологии искусственного интеллекта применятся во многих банковских процессах: от одобрения кредитов до распознавания документов. ВТБ в рамках стратегии цифровой трансформации создает новую физическую и цифровую инфраструктуру для того, чтобы клиенты банка получали первыми самые новые и удобные продукты и сервисы, в том числе с применением искусственного интеллекта. Платформа исполнения моделей — основа для перехода на новый уровень применения данных технологий в работе ВТБ. С ее помощью мы уже усовершенствовали процесс формирования предложений по кредитам, запустили модели для повышения эффективности работы операторов колл-центра с обращениями клиентов банка и другие", — приводятся в сообщении пояснения заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.
https://realty.ria.ru/20201201/ipoteka-1587091829.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_08cfcaf109dad68cd2ec5accc0f34ed4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, технологии, новости компаний - экономика
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Банк ВТБ
создал и запустил ИТ-платформу, которая позволяет унифицировать и упростить внедрение технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка, сообщает пресс-служба ВТБ.
Система состоит из двух ключевых компонентов — платформы исполнения моделей и системы управления моделями. Первая позволяет одновременно и независимо запускать сотни моделей -логических модулей, каждый из которых решает определенную бизнес-задачу. Система управления моделями сопровождает процесс создания модели от идеи до реализации, проверяет качество ее работы и при необходимости корректирует ее.
Как отметили в ВТБ, сегодня до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений приходится на модели с применением ИИ. С начала 2020 года в ВТБ были разработаны более 130 аналитических моделей для различных бизнес-процессов.
"Технологии искусственного интеллекта применятся во многих банковских процессах: от одобрения кредитов до распознавания документов. ВТБ в рамках стратегии цифровой трансформации создает новую физическую и цифровую инфраструктуру для того, чтобы клиенты банка получали первыми самые новые и удобные продукты и сервисы, в том числе с применением искусственного интеллекта. Платформа исполнения моделей — основа для перехода на новый уровень применения данных технологий в работе ВТБ. С ее помощью мы уже усовершенствовали процесс формирования предложений по кредитам, запустили модели для повышения эффективности работы операторов колл-центра с обращениями клиентов банка и другие", — приводятся в сообщении пояснения заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.