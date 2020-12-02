https://ria.ru/20201202/platforma-1587345016.html

ВТБ запустил платформу для ускорения внедрения искусственного интеллекта

ВТБ запустил платформу для ускорения внедрения искусственного интеллекта

Банк ВТБ создал и запустил ИТ-платформу, которая позволяет унифицировать и упростить внедрение технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:31

2020-12-02T14:31

2020-12-02T14:31

втб

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Банк ВТБ создал и запустил ИТ-платформу, которая позволяет унифицировать и упростить внедрение технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка, сообщает пресс-служба ВТБ.Система состоит из двух ключевых компонентов — платформы исполнения моделей и системы управления моделями. Первая позволяет одновременно и независимо запускать сотни моделей -логических модулей, каждый из которых решает определенную бизнес-задачу. Система управления моделями сопровождает процесс создания модели от идеи до реализации, проверяет качество ее работы и при необходимости корректирует ее.Как отметили в ВТБ, сегодня до 70% задач аналитики и автоматического принятия решений приходится на модели с применением ИИ. С начала 2020 года в ВТБ были разработаны более 130 аналитических моделей для различных бизнес-процессов."Технологии искусственного интеллекта применятся во многих банковских процессах: от одобрения кредитов до распознавания документов. ВТБ в рамках стратегии цифровой трансформации создает новую физическую и цифровую инфраструктуру для того, чтобы клиенты банка получали первыми самые новые и удобные продукты и сервисы, в том числе с применением искусственного интеллекта. Платформа исполнения моделей — основа для перехода на новый уровень применения данных технологий в работе ВТБ. С ее помощью мы уже усовершенствовали процесс формирования предложений по кредитам, запустили модели для повышения эффективности работы операторов колл-центра с обращениями клиентов банка и другие", — приводятся в сообщении пояснения заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.

https://realty.ria.ru/20201201/ipoteka-1587091829.html

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втб, технологии, новости компаний - экономика