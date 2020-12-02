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https://ria.ru/20201202/peterburg-1587302558.html
Мариинка сообщила о поступающих в театр угрозах актерам, заявил источник
Мариинка сообщила о поступающих в театр угрозах актерам, заявил источник
Руководство Мариинского театра заявило в правоохранительные органы о девяти сообщениях с анонимными угрозами применения кислоты в отношении актеров и... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:38
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культура
мариинский театр
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Руководство Мариинского театра заявило в правоохранительные органы о девяти сообщениях с анонимными угрозами применения кислоты в отношении актеров и готовящихся взрывах в театре, угрозы оказались ложными, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Заместитель худрука Мариинского театра во вторник заявил в полицию о девяти сообщениях с анонимными угрозами применения кислоты в отношении актеров и готовящихся взрывах. По его словам, сообщения поступали в течение недели. Проверка показала, что угрозы были ложными", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что анонимные сообщения приходили по электронной почте. Личности злоумышленников устанавливаются.Официальными комментариями Мариинского театра и правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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мариинский театр, происшествия

Мариинка сообщила о поступающих в театр угрозах актерам, заявил источник

11:38 02.12.2020 (обновлено: 11:47 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкКонцертный зал Мариинского театра
Концертный зал Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Евгений Паулин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Руководство Мариинского театра заявило в правоохранительные органы о девяти сообщениях с анонимными угрозами применения кислоты в отношении актеров и готовящихся взрывах в театре, угрозы оказались ложными, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Заместитель худрука Мариинского театра во вторник заявил в полицию о девяти сообщениях с анонимными угрозами применения кислоты в отношении актеров и готовящихся взрывах. По его словам, сообщения поступали в течение недели. Проверка показала, что угрозы были ложными", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что анонимные сообщения приходили по электронной почте. Личности злоумышленников устанавливаются.
Официальными комментариями Мариинского театра и правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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