https://ria.ru/20201202/peterburg-1587302558.html
Мариинка сообщила о поступающих в театр угрозах актерам, заявил источник
Мариинка сообщила о поступающих в театр угрозах актерам, заявил источник
Руководство Мариинского театра заявило в правоохранительные органы о девяти сообщениях с анонимными угрозами применения кислоты в отношении актеров и... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:38
2020-12-02T11:38
2020-12-02T11:47
культура
мариинский театр
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152107/69/1521076991_0:102:3282:1948_1400x0_80_0_0_20bbaa4911a60e03706e5456b489ffe6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Руководство Мариинского театра заявило в правоохранительные органы о девяти сообщениях с анонимными угрозами применения кислоты в отношении актеров и готовящихся взрывах в театре, угрозы оказались ложными, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Заместитель худрука Мариинского театра во вторник заявил в полицию о девяти сообщениях с анонимными угрозами применения кислоты в отношении актеров и готовящихся взрывах. По его словам, сообщения поступали в течение недели. Проверка показала, что угрозы были ложными", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что анонимные сообщения приходили по электронной почте. Личности злоумышленников устанавливаются.Официальными комментариями Мариинского театра и правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20201130/plisetskaya-1586963312.html
https://ria.ru/20200901/kobzon-1576554457.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152107/69/1521076991_276:0:3007:2048_1400x0_80_0_0_58f60e3f3cf065cf0d69b1dabecc81e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариинский театр, происшествия