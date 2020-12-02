https://ria.ru/20201202/peterburg-1587302558.html

Мариинка сообщила о поступающих в театр угрозах актерам, заявил источник

Мариинка сообщила о поступающих в театр угрозах актерам, заявил источник

Руководство Мариинского театра заявило в правоохранительные органы о девяти сообщениях с анонимными угрозами применения кислоты в отношении актеров и... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:38

2020-12-02T11:38

2020-12-02T11:47

культура

мариинский театр

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Руководство Мариинского театра заявило в правоохранительные органы о девяти сообщениях с анонимными угрозами применения кислоты в отношении актеров и готовящихся взрывах в театре, угрозы оказались ложными, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Заместитель худрука Мариинского театра во вторник заявил в полицию о девяти сообщениях с анонимными угрозами применения кислоты в отношении актеров и готовящихся взрывах. По его словам, сообщения поступали в течение недели. Проверка показала, что угрозы были ложными", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что анонимные сообщения приходили по электронной почте. Личности злоумышленников устанавливаются.Официальными комментариями Мариинского театра и правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20201130/plisetskaya-1586963312.html

https://ria.ru/20200901/kobzon-1576554457.html

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мариинский театр, происшествия