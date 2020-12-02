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Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о праве женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, проходить дополнительное обучение. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:21
2020-12-02T17:21
галина карелова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о праве женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, проходить дополнительное обучение.Поправки вносятся в закон "О занятости населения в Российской Федерации".Документом уточняется порядок направления женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и обратившихся в органы службы занятости, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.При этом устанавливается, что можно обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а обучение должно осуществляться по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям).По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, в период ухода за ребенком особенно важно создать все условия для профессионального роста и сохранения конкурентоспособности женщины на рынке труда."Сегодня в некоторых регионах в центрах занятости на бесплатной основе уже работают программы по переобучению женщин. Серьезным ограничением является то, что попасть на них можно только по месту жительства. Новая редакция закона убирает эти границы и расширяет возможности женщин", - сказала вице-спикер СФ.
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галина карелова, совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение

17:21 02.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о праве женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, проходить дополнительное обучение.
Поправки вносятся в закон "О занятости населения в Российской Федерации".
Документом уточняется порядок направления женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и обратившихся в органы службы занятости, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
При этом устанавливается, что можно обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а обучение должно осуществляться по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям).
По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, в период ухода за ребенком особенно важно создать все условия для профессионального роста и сохранения конкурентоспособности женщины на рынке труда.
"Сегодня в некоторых регионах в центрах занятости на бесплатной основе уже работают программы по переобучению женщин. Серьезным ограничением является то, что попасть на них можно только по месту жительства. Новая редакция закона убирает эти границы и расширяет возможности женщин", - сказала вице-спикер СФ.
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