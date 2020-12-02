https://ria.ru/20201202/pensiya-1587351427.html

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии

Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:02

2020-12-02T15:02

2020-12-02T15:09

совет федерации рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год.С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента.В пояснительной записке подчеркивается, что это не уменьшит "объем пенсионных прав застрахованных лиц".В свою очередь, в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.Формирование накопительной пенсииДействующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.Также она положена мужчинам 1953-1966 года рождения и женщинам 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

https://ria.ru/20201201/pensii-1587093185.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/pensii-1587055896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, владимир путин, общество