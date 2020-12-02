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Совфед одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии
Совфед одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии
Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:02
2020-12-02T15:09
совет федерации рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год.С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента.В пояснительной записке подчеркивается, что это не уменьшит "объем пенсионных прав застрахованных лиц".В свою очередь, в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.Формирование накопительной пенсииДействующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.Также она положена мужчинам 1953-1966 года рождения и женщинам 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.
https://ria.ru/20201201/pensii-1587093185.html
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совет федерации рф, владимир путин, общество

Совфед одобрил закон о заморозке накопительной части пенсии

15:02 02.12.2020 (обновлено: 15:09 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии еще на год.
С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Норма должна была действовать до 2021 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить меру до конца 2023-го. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента.
В пояснительной записке подчеркивается, что это не уменьшит "объем пенсионных прав застрахованных лиц".
В свою очередь, в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 миллиарда рублей.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 09:41
Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь

Формирование накопительной пенсии

Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная пенсия формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже — за счет того, что работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование этой части пенсии.
Также она положена мужчинам 1953-1966 года рождения и женщинам 1957-1966 года рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Кроме того, накопительная часть формируется у участников программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.
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