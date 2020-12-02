https://ria.ru/20201202/pensionerka-1587264849.html

В Приморье по вине пьяного водителя погибла пенсионерка

В Приморье по вине пьяного водителя погибла пенсионерка

Водитель в Приморье в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля врезался в частный дом, на крыльце которого стояла пенсионерка, женщина погибла,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T03:21

2020-12-02T03:21

2020-12-02T09:37

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происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Водитель в Приморье в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля врезался в частный дом, на крыльце которого стояла пенсионерка, женщина погибла, сообщает краевое УМВД РФ.ДТП произошло в районе автодороги Осиновка - Рудная пристань.От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Повреждены забор дома, хозяйственный навес и припаркованный во дворе автомобиль Daihatsu Terios."Медицинское освидетельствование установило у водителя состояние наркотического опьянения", - отмечает полиция.Идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201126/avariya-1586423322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд рф, владивосток, происшествия