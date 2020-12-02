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В Приморье по вине пьяного водителя погибла пенсионерка
В Приморье по вине пьяного водителя погибла пенсионерка
Водитель в Приморье в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля врезался в частный дом, на крыльце которого стояла пенсионерка, женщина погибла,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T03:21
2020-12-02T09:37
умвд рф
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Водитель в Приморье в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля врезался в частный дом, на крыльце которого стояла пенсионерка, женщина погибла, сообщает краевое УМВД РФ.ДТП произошло в районе автодороги Осиновка - Рудная пристань.От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Повреждены забор дома, хозяйственный навес и припаркованный во дворе автомобиль Daihatsu Terios."Медицинское освидетельствование установило у водителя состояние наркотического опьянения", - отмечает полиция.Идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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умвд рф, владивосток, происшествия

В Приморье по вине пьяного водителя погибла пенсионерка

03:21 02.12.2020 (обновлено: 09:37 02.12.2020)
 
© Фото : Пресс-служба МО МВД России "Арсеньевский"ДТП в районе автодороги Осиновка - Рудная пристань в Приморье
ДТП в районе автодороги Осиновка - Рудная пристань в Приморье - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Пресс-служба МО МВД России "Арсеньевский"
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Водитель в Приморье в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля врезался в частный дом, на крыльце которого стояла пенсионерка, женщина погибла, сообщает краевое УМВД РФ.
ДТП произошло в районе автодороги Осиновка - Рудная пристань.
"Установлено, что 43-летний мужчина за рулем автомашины Toyota Corolla Fielder,… не справившись с управлением, осуществил съезд с дороги, после чего въехал на территорию частного дома. Транспортное средство совершило наезд на 73-летнюю женщину, которая в момент ДТП находилась на крыльце", - говорится в сообщении.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Повреждены забор дома, хозяйственный навес и припаркованный во дворе автомобиль Daihatsu Terios.
© Фото : Пресс-служба МО МВД России "Арсеньевский"ДТП в районе автодороги Осиновка - Рудная пристань в Приморье
ДТП в районе автодороги Осиновка - Рудная пристань в Приморье - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Пресс-служба МО МВД России "Арсеньевский"
ДТП в районе автодороги Осиновка - Рудная пристань в Приморье
"Медицинское освидетельствование установило у водителя состояние наркотического опьянения", - отмечает полиция.
Идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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