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В Приморье по вине пьяного водителя погибла пенсионерка
В Приморье по вине пьяного водителя погибла пенсионерка
Водитель в Приморье в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля врезался в частный дом, на крыльце которого стояла пенсионерка, женщина погибла,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T03:21
2020-12-02T03:21
2020-12-02T09:37
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Водитель в Приморье в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля врезался в частный дом, на крыльце которого стояла пенсионерка, женщина погибла, сообщает краевое УМВД РФ.ДТП произошло в районе автодороги Осиновка - Рудная пристань.От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Повреждены забор дома, хозяйственный навес и припаркованный во дворе автомобиль Daihatsu Terios."Медицинское освидетельствование установило у водителя состояние наркотического опьянения", - отмечает полиция.Идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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умвд рф, владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости.
Водитель в Приморье в состоянии наркотического опьянения за рулем автомобиля врезался в частный дом, на крыльце которого стояла пенсионерка, женщина погибла, сообщает краевое УМВД РФ
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ДТП произошло в районе автодороги Осиновка - Рудная пристань.
"Установлено, что 43-летний мужчина за рулем автомашины Toyota Corolla Fielder,… не справившись с управлением, осуществил съезд с дороги, после чего въехал на территорию частного дома. Транспортное средство совершило наезд на 73-летнюю женщину, которая в момент ДТП находилась на крыльце", - говорится в сообщении.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Повреждены забор дома, хозяйственный навес и припаркованный во дворе автомобиль Daihatsu Terios.
"Медицинское освидетельствование установило у водителя состояние наркотического опьянения", - отмечает полиция.
Идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.